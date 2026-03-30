श्रेयस अय्यर की निगाहों में अब पंजाब किंग्स के लिए खिताब जीतने की भूख पहले से कहीं ज्यादा: पोंटिंग
पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने सोमवार को कहा कि श्रेयस अय्यर के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की ट्रॉफी जीतने की ललक अब पहले से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस वजह से वह 2026 सत्र में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बेताब हैं।
पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने सोमवार को कहा कि श्रेयस अय्यर के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की ट्रॉफी जीतने की ललक अब पहले से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस वजह से वह 2026 सत्र में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बेताब हैं।
पिछले साल टीम के कप्तान के तौर पर फ्रेंचाइजी से जुड़ने के बाद अय्यर की अगुआई वाली पंजाब किंग्स ने ग्रुप चरण में अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था लेकिन उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।
पोंटिंग ने मुल्लांपुर में पत्रकारों से कहा, 'पिछले साल बल्ले से हमने उनका जैसा खेल देखा, वह शायद आईपीएल में उनके अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक था। मैं उनकी आंखों में देख सकता हूं कि अब खिताब जीतने की ललक पहले से कहीं ज्यादा है।'
उन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ अपने सत्र के पहले मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ‘पिछले साल एक नयी टीम के कप्तान के तौर पर जीत के इतने करीब पहुंचने के बाद वह निश्चित रूप से इस साल एक कदम और आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं।’
आईपीएल में वह और अय्यर एक और फ्रेंचाइजी (दिल्ली कैपिटल्स) के साथ काम कर चुके है और उनका कहना है कि वे दोनों एक जैसा ही सोचते हैं।
पोंटिंग ने कहा, 'हमने साथ में काफी काम किया है। हमने दिल्ली में शायद चार या पांच साल साथ बिताए होंगे। जब मुझे यह भूमिका मिली और मुझे पता चला कि श्रेयस मेगा नीलामी में जा रहे हैं तो मैंने यह सुनिश्चित किया कि मेरे पास नीलामी में उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हों।'
उन्होंने कहा, ‘मैं श्रेयस के साथ दोबारा काम करने के लिए सचमुच बहुत उत्सुक था और पिछले साल हमारे लिए चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं।’
पोंटिंग ने कहा, 'खेल को लेकर हम दोनों के विचार और मंत्र बहुत मिलते-जुलते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि हम दोनों के मन में एक ही विचार चल रहा होता है और जब हम मिलते हैं तो हम ठीक उसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं।'
उन्होंने कहा कि पंजाब किंग्स में ऑस्ट्रेलिया के कूपर कोनोली के शामिल होने से टीम को पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा लचीलापन मिला है।
पोंटिंग ने कहा, 'कूपर कोनोली जैसे खिलाड़ी के टीम में आने से हमें शीर्ष क्रम और मध्यक्रम में लचीलापन मिलता है।'
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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