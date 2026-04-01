श्रेयस अय्यर को रास नहीं आ रहा है पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड, 6 मैचों में बनाए हैं सिर्फ इतने रन
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को ही अपनी टीम का होम ग्राउंड रास नहीं आ रहा है, क्योंकि वे यहां लगातार फेल हो रहे हैं। पीबीकेएस के सबसे महंगे खिलाड़ी ने यहां अब तक 6 मैचों में सिर्फ 45 रन बनाए हैं।
IPL 2026 में भी पंजाब किंग्स की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल टीम को फाइनल तक का सफर तय कराया था। पंजाब किंग्स ने मंगलवार 31 मार्च को आईपीएल 2026 का अपना पहला मुकाबला खेला और इसमें जीत भी हासिल की। हालांकि, एक चिंता का विषय ये रहा कि कप्तान श्रेयस अय्यर फिर से पंजाब किंग्स टीम के होम ग्राउंड पर फेल रहे। उन्होंने 18 रन जरूर बनाए, लेकिन इस मैदान पर उनका ये बेस्ट स्कोर है। स्ट्राइक रेट भी इस ग्राउंड पर श्रेयस अय्यर का बहुत अच्छा नहीं है, जबकि आधा दर्जन मैचों में रनों की संख्या भी 50 से कम है।
श्रेयस अय्यर जब गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नंबर चार पर बल्लेबाजी करने उतरे तो कुछ आकर्षक शॉट जरूर लगाए, लेकिन 11 गेंदों में 18 रनों की पारी ही वे खेल सके। न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानंपुर में बने महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रेयस अय्यर की ये छठी पारी थी, जिसमें वे फ्लॉप रहे हैं। अब तक खेले गए 6 मैचों में श्रेयस अय्यर ने कुल 45 रन ही बनाए हैं। 4 मैचों में तो वे दहाई का आंकड़ा तक नहीं पार कर पाए हैं।
एक मैच में 5 गेंदों में 10 रन, एक मैच में 7 गेंदों में 9 रन, एक मैच में 2 गेंदों में शून्य, एक मैच में 10 गेंदों में 6 रन, एक मैच में 3 गेंदों में 2 रन और इस मैच में 11 गेंदों में 18 रन उन्होंने बनाए हैं। उनके 6 मैचों में रनों की संख्या सिर्फ 45 है, जबकि स्ट्राइक रेट 145 के आसपास का है। अब जब कप्तान का ही स्ट्राइक रेट और परफॉर्मेंस इस मैदान पर ऐसी है तो जाहिर है कि टीम का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं होगा। पिछले सीजन पंजाब ने यहां कई मैच गंवाए थे। हालांकि, टीम फिर भी फाइनल तक पहुंची थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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