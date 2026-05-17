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श्रेयस अय्यर ने IPL में पूरा कर लिया वो शतक, जो अभी तक सिर्फ धोनी जैसे 4 दिग्गजों के नाम दर्ज था

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में एक स्पेशल सेंचुरी पूरी कर ली है। बतौर कप्तान वह 100 मैच आईपीएल में खेलने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले इस लिस्ट में एमएस धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं।

श्रेयस अय्यर ने IPL में पूरा कर लिया वो शतक, जो अभी तक सिर्फ धोनी जैसे 4 दिग्गजों के नाम दर्ज था

श्रेयस अय्यर के लिए आज यानी रविवार 17 मई का दिन खास और ऐतिहासिक है। पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे श्रेयस अय्यर पर अपनी टीम को प्लेऑफ्स के करीब ले जाने का दबाव होगा, साथ ही साथ वह इस मैच को खास भी बनाने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि आईपीएल में बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का यह 100वां मुकाबला है। आईपीएल के इतिहास में उनसे पहले सिर्फ चार दिग्गज ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इनमें एमएस धोनी से लेकर रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है। पंजाब किंग्स आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से धर्मशाला में भिड़ रही है। इस मैच में टॉस के लिए उतरते ही श्रेयस अय्यर ने शतकीय उपलब्धि अपने नाम की है।

दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आज आईपीएल में कम से कम 100 मैचों में कप्तानी करने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम 5 बार के आईपीएल चैंपियन एमएस धोनी का आता है, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए 235 मैचों में कप्तानी की है, जबकि पांच बार आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा ने 158 मैचों में कप्तानी की है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जो आरसीबी के लिए 143 मैचों में कप्तान रहे हैं। चौथे पायदान पर गौतम गंभीर का नाम है, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए 129 मैचों में कप्तानी की है।

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श्रेयस अय्यर पहले ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने आईपीएल में तीन टीमों को मिलाकर 100 मैचों में कप्तानी की है। श्रेयस अय्यर सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बने थे, जबकि इसके बाद वे कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान बने। वहीं, अब पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों को देखें तो कोई भी ऐसा नहीं है, जिन्होंने दो से ज्यादा टीमों के लिए कप्तानी की है, लेकिन श्रेयस अय्यर पहले ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने तीन टीमों के लिए कप्तानी की है और 100 मैच भी उनके हो गए हैं।

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अब तक के 99 मैचों के रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने 54 मैचों में अपनी टीमों को जीत दिलाई है, जबकि 40 मैचों में टीम ने हार झेली है। इसमें दो फाइनल की हार भी शामिल है। एक बार वे आईपीएल की ट्रॉफी भी बतौर कप्तान उठा चुके हैं। 54.54 का जीत प्रतिशत उनका आईपीएल में बतौर कप्तान है, जो 99 या इससे ज्यादा मैचों में कप्तानी करते हुए तीसरे नंबर पर आता है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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