श्रेयस अय्यर ने IPL में पूरा कर लिया वो शतक, जो अभी तक सिर्फ धोनी जैसे 4 दिग्गजों के नाम दर्ज था
श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में एक स्पेशल सेंचुरी पूरी कर ली है। बतौर कप्तान वह 100 मैच आईपीएल में खेलने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले इस लिस्ट में एमएस धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं।
श्रेयस अय्यर के लिए आज यानी रविवार 17 मई का दिन खास और ऐतिहासिक है। पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे श्रेयस अय्यर पर अपनी टीम को प्लेऑफ्स के करीब ले जाने का दबाव होगा, साथ ही साथ वह इस मैच को खास भी बनाने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि आईपीएल में बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का यह 100वां मुकाबला है। आईपीएल के इतिहास में उनसे पहले सिर्फ चार दिग्गज ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इनमें एमएस धोनी से लेकर रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है। पंजाब किंग्स आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से धर्मशाला में भिड़ रही है। इस मैच में टॉस के लिए उतरते ही श्रेयस अय्यर ने शतकीय उपलब्धि अपने नाम की है।
दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर आज आईपीएल में कम से कम 100 मैचों में कप्तानी करने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम 5 बार के आईपीएल चैंपियन एमएस धोनी का आता है, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए 235 मैचों में कप्तानी की है, जबकि पांच बार आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा ने 158 मैचों में कप्तानी की है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जो आरसीबी के लिए 143 मैचों में कप्तान रहे हैं। चौथे पायदान पर गौतम गंभीर का नाम है, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए 129 मैचों में कप्तानी की है।
श्रेयस अय्यर पहले ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने आईपीएल में तीन टीमों को मिलाकर 100 मैचों में कप्तानी की है। श्रेयस अय्यर सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बने थे, जबकि इसके बाद वे कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान बने। वहीं, अब पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों को देखें तो कोई भी ऐसा नहीं है, जिन्होंने दो से ज्यादा टीमों के लिए कप्तानी की है, लेकिन श्रेयस अय्यर पहले ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने तीन टीमों के लिए कप्तानी की है और 100 मैच भी उनके हो गए हैं।
अब तक के 99 मैचों के रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने 54 मैचों में अपनी टीमों को जीत दिलाई है, जबकि 40 मैचों में टीम ने हार झेली है। इसमें दो फाइनल की हार भी शामिल है। एक बार वे आईपीएल की ट्रॉफी भी बतौर कप्तान उठा चुके हैं। 54.54 का जीत प्रतिशत उनका आईपीएल में बतौर कप्तान है, जो 99 या इससे ज्यादा मैचों में कप्तानी करते हुए तीसरे नंबर पर आता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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