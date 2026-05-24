श्रेयस अय्यर ने नंबर 4 पर कर दिखाया वो करिश्मा, जो IPL के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ
श्रेयस अय्यर ने नंबर 4 पर वो करिश्मा कर दिखाया, जो IPL के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वे नंबर 4 पर रन चेज में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। विराट कोहली के क्लब में भी एंट्री कर ली है।
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के मैच में शतक ठोका। शतक के दम पर पंजाब किंग्स को जीत दिलाई और प्लेऑफ्स की उम्मीदों को जिंदा रखा। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी उपलब्धि भी हासिल कर ली, जो इससे पहले तक आईपीएल के इतिहास में कोई हासिल नहीं कर पाया था। श्रेयस अय्यर आईपीएल के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए रन चेज में शतक जड़ा है। इसके अलावा भी एक दुर्लभ उपलब्धि उन्होंने अपने नाम कर ली है, जो अभी तक 3 दिग्गजों के नाम दर्ज थी।
श्रेयस अय्यर ने 51 गेंदों में 101 रनों की नाबाद पारी खेली। वह आईपीएल में नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए रन चेज में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान हैं। पहले भी तीन कप्तानों ने रन चेज में शतक जड़ा है, लेकिन सभी ने नंबर 3 तक ही बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली है। इनमें वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है। श्रेयस पहले कप्तान हैं, जो नंबर चार या इससे नीचे खेलते हुए रन चेज में शतक जड़ने में सफल रहे हैं और टीम को जीत भी उन्होंने दिलाई है।
वीरेंद्र सहवाग पहले ऐसे कप्तान थे, जिन्होंने रन चेज में शतक जड़ा था। सहवाग ने 119 रनों की पारी डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेली थी। विराट कोहली ने साल 2016 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के खिलाफ नाबाद 108 रन बनाए थे। वहीं, संजू सैमसन ने 2021 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 119 रनों की पारी खेली थी। अब श्रेयस अय्यर चौथे ऐसे कप्तान बने हैं, जिन्होंने शतक जड़ा है।
IPL में लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तानों द्वारा शतक
119 - वीरेंद्र सहवाग बनाम डेक्कन, 2011
108* - विराट कोहली बनाम RPS, 2016
119 - संजू सैमसन बनाम PBKS, 2021
101* - श्रेयस अय्यर बनाम LSG, 2026*
श्रेयस अय्यर के लिए बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज आईपीएल 2026 हाफ स्टेज तक अच्छा जा रहा था। इसके बाद टीम लगातार 6 मुकाबले हारी। इनमें से कुछ ही मैचों में श्रेयस ने रन बनाए। टीम के प्लेऑफ्स की उम्मीदों को भी झटके पर झटके लगे। यहां तक कि अभी भी राजस्थान रॉयल्स की हार पर पंजाब किंग्स का भविष्य लटका हुआ है। इसके अलावा उन्हें केकेआर के मैच पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि वहां नेट रन रेट खेल में आ सकता है। पंजाब अभी 15 पॉइंट्स के साथ चौथे पायदान पर है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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