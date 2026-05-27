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शॉट ऑफ द डे और शायद टूर्नामेंट का भी बेस्ट शॉट; रजत पाटीदार के मुरीद हुए आर अश्विन

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 के क्वालिफायर 1 में RCB कप्तान रजत पाटीदार ने बल्ले से ऐसा गदर काटा कि दिग्गज पूर्व स्पिनर आर अश्विन तो उनके फैन ही हो गए हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल 'एश की बात' में पाटीदार के एक शॉट को शॉट ऑद द डे तो बताया ही, साथ में ये भी कहा कि ये शॉट तो शायद आईपीएल 2026 का भी बेस्ट शॉट है।

शॉट ऑफ द डे और शायद टूर्नामेंट का भी बेस्ट शॉट; रजत पाटीदार के मुरीद हुए आर अश्विन

आईपीएल 2026 में मंगलवार को धर्मशाला में रजत पाटीदार का तूफान उठा। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ क्वालिफायर 1 में आरसीबी के कप्तान ने सिर्फ 33 गेंदों में 93 रन की पारी खेली। नतीजा ये हुआ कि आईपीएल इतिहास में प्लेऑफ का सबसे बड़ा 254 रन का टीम टोटल खड़ा हो गया। पाटीदार ने बल्ले से ऐसा गदर काटा और ऐसे-ऐसे शॉट लगाए कि दिग्गज पूर्व स्पिनर आर अश्विन तो उनके फैन ही हो गए हैं। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'एश की बात' में पाटीदार के एक शॉट को शॉट ऑद द डे तो बताया ही, साथ में ये भी कहा कि ये शॉट तो शायद आईपीएल 2026 का भी बेस्ट शॉट है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब तो पाटीदार बतौर कप्तान और बैटर श्रेयस अय्यर को पीछे छोड़ चुके हैं।

रजत पाटीदार ने अपनी पारी के दौरान 9 छक्के और 5 चौके लगाए। मैच के दौरान उन्होंने ऐसा गियर बदला कि गुजरात टाइटन्स के गेंदबाज बेबस नजर आए। आरसीबी की पारी का जब 14वां ओवर खत्म हुआ तब पाटीदार 13 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन पारी खत्म होते-होते उन्होंने अगली 20 गेंदों में 72 रन ठोक डाले। 33 गेंदों में 93 रन। 281.82 का स्ट्राइक रेट। कुलवंत खेजरोलिया के एक ओवर में तो उन्होंने 28 रन कूट डाले।

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आर अश्विन को रजत पाटीदार के जिस शॉट ने हैरान किया, वो था कगिसो रबाडा के 17वें ओवर में बैकफुट पर जड़ा गया उनका सिक्स। रबाडा की तूफानी रफ्तार वाली गेंद ऑफ स्टंप के हार थी। पाटीदार ने उसे सम्मान देने के बजाय क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए कवर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचा दिया। टाइमिंग जबरदस्त रही और हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी।

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आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'एश की बात' पर कहा, 'कगिसो रबाडा को रजत ने जो बैकफुट सिक्स जड़ा, वो तो दिन का बेस्ट शॉट था। शायद ये टूर्नामेंट के बेस्ट शॉट का भी दावेदार है। वह वहां से उस तरह का पावर कैसे जेनरेट कर पाए, ये बात मेरी समझ के परे है।'

अश्विन ने आगे कहा, ‘इस पारी से पहले, श्रेयस अय्यर कप्तानी और बल्लेबाजी में शायद थोड़ा बहुत आगे थे लेकिन इस पारी के बाद तो अब पाटीदार आगे हैं।’

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दिग्गज पूर्व ऑफ स्पिनर ने कहा, 'हम सभी को पता है कि रजत पाटीदार स्पिन के खिलाफ कितने अच्छे हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने तेज गेंदबाजों को खेला, वो भी बहुत प्रभावशाली था। और उन्होंने राशिद खान को जो छक्के लगाए...मैंने बहुत कम बल्लेबाजों को देखा है कि जो गेंद की पिच पर जाने के लिए फ्रंट फुट पर जा सकते हैं और राशिद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उस तरह का सिक्स जड़ सकते हैं। प्योर क्लास।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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