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मुंबई इंडियंस के इतिहास की सबसे घटिया रणनीति, शर्मनाक हार में 'गुमनाम' रहा इम्पैक्ट प्लेयर

Apr 30, 2026 07:48 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे गेंदबाजी तक नहीं सौंपी। इस तरह ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के नाम एक अजीब सा रिकॉर्ड आईपीएल में बन गया है।

मुंबई इंडियंस के इतिहास की सबसे घटिया रणनीति, शर्मनाक हार में 'गुमनाम' रहा इम्पैक्ट प्लेयर

मुंबई इंडियंस अपनी रणनीति के लिए फेमस रही है। यही कारण है कि मुंबई इंडियंस के कैबिनेट में आज आईपीएल की 5 ट्रॉफी रखी हुई हैं। हालांकि, आईपीएल 2026 मुंबई इंडियंस के लिए अब तक अच्छा नहीं रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो आईपीएल के इतिहास का मुंबई इंडियंस के लिए ये सबसे खराब सीजन भी हो सकता है। बुधवार 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस लीग फेज का अपना 8वां मुकाबला खेलने उतरी, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि जिस खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुंबई इंडियंस ने मैदान पर उतारा, उसका इस्तेमाल तक मुंबई इंडियंस ने नहीं किया।

आईपीएल 2026 के 41वें लीग मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में ही इस विशाल स्कोर को चेज कर लिया। मुंबई इंडियंस की पारी में हैरान करने वाली बात ये रही कि उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल तक नहीं किया।

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दरअसल, मुंबई इंडियंस के लिए आठवें ओवर की शुरुआत में ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे। उन्होंने रोबिन मिंज की जगह प्लेइंग इलेवन में एंट्री मारी। ऐसे में माना जा रहा था कि कप्तान हार्दिक पांड्या जल्द उन्हें गेंदबाजी सौंपेंगे, क्योंकि 7 ओवर में बिना विकेट खोकर 115 रन सनराइजर्स हैदराबाद ने बना लिए थे। शार्दुल ठाकुर 8वें ओवर से लेकर 19वें ओवर तक अपनी गेंदबाजी के लिए इंतजार करते रह गए। इस तरह एक नया रिकॉर्ड आईपीएल में बन गया।

आईपीएल के इतिहास में पहली बार था, जब किसी टीम ने इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे गेंदबाजी तक नहीं दी। बल्लेबाजी में तो इम्पैक्ट प्लेयर तभी आता है, जब वह बल्लेबाजी के लिए जाए, लेकिन गेंदबाज को बॉलिंग के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या, सपोर्ट स्टाफ और टीम मैनेजमेंट ने पता नहीं क्या सोचा होगा कि शार्दुल ठाकुर से बॉलिंग तक नहीं कराई। ऐसे में शार्दुल ठाकुर पहले ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर बन गए, जिन्होंने न तो बॉलिंग की और न ही बैटिंग।

कप्तान पर सवाल

शार्दुल ठाकुर का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या से सवाल पूछे जाने चाहिए। जब दूसरी टीम के बल्लेबाज लगातार रन बना रहे थे। एमआई के सारे गेंदबाज रन लुटा रहे थे। फिर भी आपने उस खिलाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, जो रन भले ही न रोक पाए, लेकिन विकेट निकाल सकता था। अगर डर था कि उस पर रन पड़ेंगे तो फिर बाकी गेंदबाजों पर भी रन पड़ ही रहे थे या फिर मैचअप को देखकर उन्हें लिया गया था?

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
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