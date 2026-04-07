कैमरे में कैद हुआ किंग खान का गुस्सा, हाथ हिला-हिलाकर KKR के CEO को क्या समझा रहे थे शाहरुख खान?
रेन ब्रेक के दौरान ब्रॉडकास्टर्स ने शाहरुख खान को केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर के साथ इंटेंस चैट करते हुए कैमरे में कैद किया। पहली बार इस सीजन शाहरुख खान केकेआर का मैच देखने पहुंचे थे।
कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। केकेआर दो मैच हार चुकी है और तीसरा मैच बारिश में धुल गया है। 3 मैचों के बाद सिर्फ एक पॉइंट ही केकेआर के खाते में है। इस मैच में भी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स के को-ओनर और सुपरस्टार शाहरुख खान केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स मैच को देखने के लिए कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम पहुंचे थे, जहां वे केकेआर के सीईओ के साथ एक गहन बातचीत में मशगूल नजर आए।
केकेआर ने 6 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डेंस में ये जानते हुए भी पहले बल्लेबाजी चुनी, जब उनके पता था कि ओवरकास्ट कंडीशन्स हैं। बारिश आने की संभावना है। बादल छाए हुए हैं। कप्तान अजिंक्य रहाणे के इस फैसले की सभी ने आलोचना की। केकेआर ने शुरुआत में ही दो विकेट गंवा दिए थे, जब फिन एलेन और कैमरोन ग्रीन जल्दी आउट हो गए थे। हालांकि, मैच 3.4 ओवर ही चला और फिर बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका। इसी रेन ब्रेक के दौरान ब्रॉडकास्टर्स ने शाहरुख खान को केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर के साथ इंटेंस चैट करते हुए कैद दिया।
कोलकाता नाइट राइडर्स खुद को लकी समझ रही होगी, क्योंकि पंजाब किंग्स ने मैच पर शुरुआत में पकड़ बना ली थी। हालांकि, यह पता नहीं है कि बातचीत किस बारे में थी, लेकिन दूर से यह काफी इंटेंस लग रही थी। जब बॉलीवुड सुपरस्टार अपनी बात रख रहे थे तो मैसूर सिर हिला रहे थे। बॉलीवुड के बादशाह ने भी हाथ से कुछ इशारे किए। यह SRK का IPL 2026 KKR गेम में पहली बार शामिल होना था।
होस्ट ने बारिश के ब्रेक के दौरान शो में कहा, “लगता है वे भी ऐसी ही बातचीत कर रहे हैं। बॉलीवुड के बादशाह, KKR के मालिक। KKR के CEO वेंकी मैसूर के साथ गहरी बातचीत में नजर आ रहे हैं।” केकेआर की टीम इस मैच में दो बदलावों के साथ उतरी थी। लगभग 7 साल के बाद ऐसा था कि सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती में से कोई एक भी प्लेइंग इलेवन में मौजूद नहीं था। रोवमैन पॉवेल और नवदीप सैनी को मौका दिया गया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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