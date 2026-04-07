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कैमरे में कैद हुआ किंग खान का गुस्सा, हाथ हिला-हिलाकर KKR के CEO को क्या समझा रहे थे शाहरुख खान?

Apr 07, 2026 09:20 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रेन ब्रेक के दौरान ब्रॉडकास्टर्स ने शाहरुख खान को केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर के साथ इंटेंस चैट करते हुए कैमरे में कैद किया। पहली बार इस सीजन शाहरुख खान केकेआर का मैच देखने पहुंचे थे।

कैमरे में कैद हुआ किंग खान का गुस्सा, हाथ हिला-हिलाकर KKR के CEO को क्या समझा रहे थे शाहरुख खान?

कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। केकेआर दो मैच हार चुकी है और तीसरा मैच बारिश में धुल गया है। 3 मैचों के बाद सिर्फ एक पॉइंट ही केकेआर के खाते में है। इस मैच में भी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स के को-ओनर और सुपरस्टार शाहरुख खान केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स मैच को देखने के लिए कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम पहुंचे थे, जहां वे केकेआर के सीईओ के साथ एक गहन बातचीत में मशगूल नजर आए।

केकेआर ने 6 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डेंस में ये जानते हुए भी पहले बल्लेबाजी चुनी, जब उनके पता था कि ओवरकास्ट कंडीशन्स हैं। बारिश आने की संभावना है। बादल छाए हुए हैं। कप्तान अजिंक्य रहाणे के इस फैसले की सभी ने आलोचना की। केकेआर ने शुरुआत में ही दो विकेट गंवा दिए थे, जब फिन एलेन और कैमरोन ग्रीन जल्दी आउट हो गए थे। हालांकि, मैच 3.4 ओवर ही चला और फिर बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका। इसी रेन ब्रेक के दौरान ब्रॉडकास्टर्स ने शाहरुख खान को केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर के साथ इंटेंस चैट करते हुए कैद दिया।

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कोलकाता नाइट राइडर्स खुद को लकी समझ रही होगी, क्योंकि पंजाब किंग्स ने मैच पर शुरुआत में पकड़ बना ली थी। हालांकि, यह पता नहीं है कि बातचीत किस बारे में थी, लेकिन दूर से यह काफी इंटेंस लग रही थी। जब बॉलीवुड सुपरस्टार अपनी बात रख रहे थे तो मैसूर सिर हिला रहे थे। बॉलीवुड के बादशाह ने भी हाथ से कुछ इशारे किए। यह SRK का IPL 2026 KKR गेम में पहली बार शामिल होना था।

होस्ट ने बारिश के ब्रेक के दौरान शो में कहा, “लगता है वे भी ऐसी ही बातचीत कर रहे हैं। बॉलीवुड के बादशाह, KKR के मालिक। KKR के CEO वेंकी मैसूर के साथ गहरी बातचीत में नजर आ रहे हैं।” केकेआर की टीम इस मैच में दो बदलावों के साथ उतरी थी। लगभग 7 साल के बाद ऐसा था कि सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती में से कोई एक भी प्लेइंग इलेवन में मौजूद नहीं था। रोवमैन पॉवेल और नवदीप सैनी को मौका दिया गया था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
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