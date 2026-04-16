रोमी भिंडर पर भारी नहीं पड़ेगा 'फोन विवाद', बड़ी सजा से बच सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर

रोमी भिंडर पर भारी नहीं पड़ेगा 'फोन विवाद', बड़ी सजा से बच सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर
राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर पर फोन विवाद शायद ज्यादा भारी नहीं पड़ने वाला है। रिपोर्ट्स की मानें तो मामली सजा के साथ उन्हें इस मामले से बरी किया जा सकता है। इसके पीछे का कारण मेडिकल कनेक्शन निकलकर आ रहा है।
राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर इस समय चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें आईपीएल 2026 के एक मैच के बाद राजस्थान रॉयल्स के डगआउट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था। यह वह एरिया है, जहां पर फोन पर प्रतिबंध होता है। ऐसे में रोमी भिंडर की आलोचना हो रही है और सवाल भी उठ रहे हैं कि उन्हें कड़ी सजा मिले। यहां तक कि आईपीएल के जनक कहे जाने वाले ललित मोदी ने भी यह मुद्दा उठाया था। हालांकि, सच तो यह है कि रोमी भिंडर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने वाली है।
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो रोमी भिंडर पर थोड़ा बहुत जुर्माना, चेतावनी या कोई छोटी सजा उन्हें इस मामले में मिल सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की एंटी-करप्शन और सिक्योरिटी यूनिट (ACSU), जिसने गुवाहाटी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच के दौरान खिलाड़ियों के डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया था, मैनेजर की सेहत को देखते हुए इस मामले में नरम रुख अपना सकती है।
बोर्ड की ओर से अभी तक कोई औपचारिक सजा रोमी भिंडर को नहीं दी गई है, लेकिन इसके चेतावनी या जुर्माने से आगे बढ़ने की उम्मीद कम है। सस्पेंशन या बैन जैसी गंभीर सजा की भी उम्मीद न के बराबर है। BCCI के एक सोर्स ने क्रिकबज को बताया कि मैनेजर का मोबाइल फोन इस्तेमाल करना गलत और बिना सोचे-समझे की गईं हरकत है। हालांकि, किसी गलत इरादे या एंटी-करप्शन कोड के उल्लंघन का कोई संकेत नहीं मिला। सोर्स ने कहा, “ऐसा लगता है कि उन्हें गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम भी हैं। ACSU आखिरी फैसला लेगा, लेकिन पहली नज़र में, यह कोई बड़ा उल्लंघन नहीं लगता।”
भिंडर को मिल गया था नोटिस
रोमी भिंडर को इस मामले में बीसीसीआई से नोटिस मिल गया है और अब ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने 48 घंटे के अंदर जवाब दाखिल कर दिया है। सभी ज़रूरी जानकारी, मेडिकल रिकॉर्ड और शायद माफीनामा भी दिया है। यह सब जानते हैं कि उन्हें फेफड़ों की गंभीर समस्या है, और एक समय तो नागपुर के डॉक्टरों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी।
आईपीएल 2026 के आरआर वर्सेस आरसीबी मैच में गुवाहटी के मैदान पर 10 अप्रैल को डगआउट में फोन का इस्तेमाल करते हुए कैमरे में कैद किया गया था। वैभव सूर्यवंशी भी उनके फोन की तरफ देख रहे थे। हालांकि, जल्द ही उन्होंने अपने फोन को अपने पॉकेट में रख लिया था, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में मैनेजर अपने फोन का इस्तेमाल कर सकता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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