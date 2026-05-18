RCB की सफलता का राज, कैसे मिला प्लेऑफ का टिकट? एक-दो नहीं ये 7 खिलाड़ी रहे मैच विनर

RCB आईपीएल 2026 प्लेऑफ का टिकट हासिल करने वाली पहली टीम बन गई है। पंजाब किंग्स को हराकर उन्होंने सीजन का 9वां मैच जीता और कुल 18 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ का टिकट हासिल किया। आईए जानते हैं आरसीबी की सफलता का राज क्या है।

डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 में साफ कर दिया है कि वह तुक्के में ही पिछले सीजन खिताब नहीं जीते हैं। आरसीबी आईपीएल 2026 प्लेऑफ का टिकट हासिल करने वाली पहली टीम बन गई है। रविवार, 17 मई की शाम पंजाब किंग्स को धूल चटाकर उन्होंने सीजन का 9वां मैच जीता और कुल 18 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ का टिकट हासिल किया। अब आरसीबी की नजरें टॉप-2 में फिनिश करने पर होगी, ताकि उनके लगातार दूसरी बार फाइनल खेलने के चांसेस बढ़ सके। अभी आरसीबी को लीग स्टेज का आखिरी मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलना है। अगर आरसीबी यह मैच भी जीतती है तो उनके 20 अंक हो जाएंगे और टॉप-2 में भी उनकी जगह पक्की हो जाएगी। आईए जानते हैं आईपीएल 2026 में आरसीबी की सफलता का राज-

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कैसे आरसीबी को मिला आईपीएल 2026 प्लेऑफ का टिकट क्रिकेट एक टीम गेम है, जहां एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम के प्रदर्शन पर टीम की सफलता और असफलता निर्भर करती है। आईपीएल में आरसीबी की टीम पहले एक ही खिलाड़ी विराट कोहली पर निर्भर हुआ करती थी, हालांकि तब भी आरसीबी कई बार प्लेऑफ्स तक पहुंची है, मगर कभी ट्रॉफी नहीं उठा पाई।

मगर अब जब से टीम में मैच विजेता खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, तब से आरसीबी एक अलग ही रंग में दिखाई दे रही है। बैटिंग-बॉलिंग और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में आरसीबी एक परफेक्ट टीम नजर आ रही है।

आईपीएल 2026 में आरसीबी की सफलता का राज एक दो खिलाड़ी नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी हैं। जी हां आरसीबी ने आईपीएल 2026 में अभी तक 9 मैच जीते हैं, जिसमें 7 अलग-अलग खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। 2-2 बार यह अवॉर्ड विराट कोहली और जोश हेजलवुड ने जीता है।

जब हेजलवुड आईपीएल 2026 की शुरुआत में आरसीबी की टीम से नहीं जुड़े थे तो उनकी कमी न्यूजीलैंड के जैकब डफी ने पूरी की थी। वह इस सीजन आरसीबी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे।

इसके बाद टिम डेविड और फिल सॉल्ट जैसे खिलाड़ियों ने अपनी बाजुओं का जोर दिखाया।

जोश हेजलवुड ने आते ही अपनी चमक आईपीएल 2026 में बिखेरी और आरसीबी के लिए इस सीजन प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बने। पांचवें मैच में विराट कोहली ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

आरसीबी की पहली पांच जीत में पांच अलग-अलग मैच विजेता थे। इसके बाद जोश हेजलवुड और विराट कोहली ने 1-1 और बार टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं पर्पल कैप होल्डर भुवनेश्वर कुमार भी एक बार आरसीबी की जीत में प्लेयर ऑफ द मैच बने।

ऐसा नहीं है कि आरसीबी बस अपने चैंपियन खिलाड़ियों के दम पर ही जीत रही है। उनके जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं वो भी किसी मैच विजेता खिलाड़ी से कम नहीं है। वेंकटेश अय्यर ने पंजाब किंग्स के खिलाफ प्लेयर ऑफ दम मैच का अवॉर्ड जीतकर यह बात प्रूफ कर दी।

IPL 2026 ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में भी आरसीबी के खिलाड़ी ऑरेंज कैप की रेस में आज भी विराट कोहली युवा खिलाड़ियों को टक्कर देने में लगे हैं। कोहली ने इस सीजन खेले 13 मैचों में 542 रन बनाए हैं और वह लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। देवदत्त पडिक्कल 412 रनों के साथ आरसीबी के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।