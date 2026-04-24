संजू सैमसन ने सुनाई अपने शतक के पीछे की कहानी, बोले- यह वानखेड़े का नॉर्मल विकेट नहीं था…

संजू सैमसन के शतक के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हराने में कामयाब रही। सैमसन ने 101 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के लगाए। अब उन्होंने इसके पीछे की कहानी बताई है-

संजू सैमसन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 103 रनों से बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अपने शतक के पीछे की कहानी बताई है। सैमसन के शतक के दम पर सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए 207 रन बोर्ड पर लगाए थे। वानखेड़े की मुश्किल पिच पर जहां सीएसके का कोई और बल्लेबाज 25 रन का आंकड़ा तक नहीं छू पाया, वहीं इस बल्लेबाज ने शतक जड़ा। सैमसन ने 101 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। सैमसन की इस पारी से ही चेन्नई की जीत सुनिश्चित हुई। उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

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संजू सैमसन ने मैच के बाद अपनी इस शतकीय पारी को लेकर कहा, "MI के खिलाफ वानखेड़े में सेंचुरी बनाकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। यह मेरे और टीम के लिए पक्का एक खास पल है। मैंने आजकल चीजों को बहुत सिंपल रखा है। मैं बस कंडीशन देख रहा हूं। आज का विकेट देखकर, यह वानखेड़े का नॉर्मल विकेट नहीं था। बॉल इधर-उधर स्विंग हो रही थी। बॉल थोड़ी रुक रही थी। वहां से मुझे लगता है कि यह अंदाजा लगाना कि टीम क्या चाहती है और इससे आपको क्लैरिटी मिलती है।

पावरप्ले के ठीक बाद, मुझे पता था कि यह किस तरह का विकेट है। हम असल में यहां-वहां विकेट खोते रहे। जब भी हम बड़ा स्कोर करना चाहते थे, मुझे लगता है कि हम कुछ विकेट खो रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि एक सेटल्ड बैट्समैन के लिए आखिर तक टिके रहना बहुत जरूरी है। तो मैंने यही कोशिश की और आज वही हुआ।

गेम आपको बताता है कि क्या करना है। आपको पहले से बनी हुई सोच के साथ आने की जरूरत नहीं है या आपको पहले से यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसे खेलता हूं या मैं यही करना चाहता हूं। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि टीम सबसे पहले आती है। आप पक्का कह सकते हैं कि मैं ऐसे ही खेलता हूं। मुझे लगता है कि मैं आउट हो सकता हूं या नहीं। लेकिन जो एक्सपीरियंस और जिम्मेदारी मुझ पर दिखाई गई है, तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गेम की सिचुएशन को समझूं और टीम क्या डिमांड करती है और उसे सबसे पहले रखूं और फिर उसके हिसाब से अपना गेम प्लान बनाऊं।

तो जैसा कि मैंने कहा, मैं पक्का बहुत खुले माइंडसेट के साथ खेलता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे पास विकेट होते, अगर हमारे ज्यादा विकेट नहीं गिरते, तो मैं थोड़ा और पहले चला जाता। तो विकेट गिरना, हमारे लिए इनिंग्स को सच में अच्छे से खत्म करना बहुत जरूरी था।

चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग पर जैसा कि हम सब जानते हैं, यह एक बहुत यंग टीम है। लेकिन इस टूर्नामेंट में तीन हार के बाद भी हमने जो एटीट्यूड और कैरेक्टर दिखाया है, मुझे लगता है कि टीम में यंगस्टर्स ने जो कैरेक्टर दिखाया है, वह सच में काबिले तारीफ है। तो हम बस उस मोमेंटम के साथ आगे बढ़ते रहना चाहेंगे जो हमें यहां से मिला है। लेकिन हम जानते हैं कि हर गेम जरूरी है। हर टीम बहुत जोश के साथ आती है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा और जो अभी हो रहा है उसका मज़ा लेना होगा।