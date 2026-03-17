राजस्थान रॉयल्स क्यों छोड़ा? पहली बार खुलकर बोले संजू सैमसन, धोनी के साथ खेलने को लेकर उत्साहित
टी20 विश्व कप के सुपर स्टार संजू सैमसन ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने को लेकर खुलकर बात की है। इंडियन प्रीमियर लीग का 2026 सीजन 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है और इस बार सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ नजर आएंगे।
टी20 विश्व कप के सुपर स्टार संजू सैमसन ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने को लेकर खुलकर बात की है। इंडियन प्रीमियर लीग का 2026 सीजन 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है और इस बार सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ नजर आएंगे।
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रह चुके संजू ने साफ किया है कि जब वह आईपीएल 2026 में अपनी पूर्व टीम के खिलाफ खेलेंगे तो खुद पर इमोशन को हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि उनके फोकस को इमोशन के बादल नहीं ढंक पाएंगे।
संजू सैमसन ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा, ‘पहली बार मैं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलूंगा लेकिन मैं मैदान में खुद पर अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देता। मैंने राजस्थान रॉयल्स इसलिए छोड़ा कि मुझे लगा कि टीम के साथ मेरा समय पूरा हो चुका है। अब तो मैं उनका सामना करूंगा और अपना बेस्ट क्रिकेट खेलूंगा।’
संयोग से आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स का पहला ही मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से है जो गुवाहाटी में खेला जाएगा।
संजू सैमसन ने कहा, ‘मैं मैदान पर भावनाओं के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि वहां मैच की स्थितियों के हिसाब से आप सोचते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मैच से पहले और मैच के बाद इमोशंस तो हेंगे ही क्योंकि वे खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ वो होंगे जिनके साथ मैं लंबे वक्त तक जुड़ा हुआ हूं।’
चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 के बाद संजू सैमसन को ट्रेड के जरिए अपने साथ जोड़ा था। लंबे समय तक चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेल चुके स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इस बार राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में दिखेंगे।
संजू सैमसन की बात करें तो सीएसके में उन्हें महेंद्र सिंह धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा। इसे लेकर वह काफी उत्साहित हैं। टी20 विश्व कप के इस हीरो ने खुलासा किया है कि उन्होंने पहले ही धोनी से बात कर ली है और उनसे सीखने के लिए वह उतावले हैं।
सैमसन ने कहा, 'मैं सीएसके का हिस्सा बनने को लेकर काफी रोमांचित हूं। मैंने धोनी भाई से पहले बात की थी और उनसे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। दो महीने तक उनके करीब रहना चीजों को देखने और सुनने का एक शानदार मौका होगा।'
संजू सैमसन केरल के हैं लेकिन चेन्नई में हुए विश्व कप मैच के दौरान वह स्थानीय दर्शकों से खुद को मिले प्यार से अभिभूत हैं। उन्होंने कहा, 'मैं चेन्नई के दर्शकों का समर्थन देखकर हैरान था। हो सकता है कि वे मुझे खुद में से एक के रूप में देखते हों। मैं भी उन्हें निराश नहीं करना चाहता और सीएसके लिए अपना बेस्ट दूंगा।'
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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