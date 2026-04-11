संजू सैमसन ने जड़ा IPL 2026 का पहला शतक, 16 साल बाद चेन्नई के कैंप में हुआ ये कारनामा
संजू सैसमन के बल्ले से आईपीएल 2026 की पहली सेंचुरी निकली है। शुरुआती तीन मुकाबलों में सस्ते में आउट होने के बाद आज संजू लय में दिखे और 52 गेंदों में शतकीय पारी जड़ दी। उन्होंने इस दौरान 56 गेंदों में 115 रन बनाए, जिसमें 156 चौके और चार छक्के शामिल थे।
आईपीएल 2026 के 18वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ संजू सैसमन ने शानदार शतकीय पारी खेली है। चेन्नई की जर्सी में शुरुआती तीन मैचों में लगातार फेल होने के बाद संजू सैमसन ने चौथे मुकाबले में 52 गेंदों में शतक जड़ा। उन्होंने अपनी इस शतकीय पारी के साथ दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए वह कारनामा कर दिया है जो आज से 16 साल पहले हुआ था। वे चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई के किसी बल्लेबाज ने साल 2012 में चेपॉक स्टेडियम शतकीय पारी खेली थी। वह बल्लेबाज मुरली विजय थे, जिन्होंन 58 गेंदों में 113 रन बनाए थे। तब दिल्ली कैपिटल्स का नाम दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करता था। मुरली विजय के बाद अब संजू सैमसन ने सीएसके की जर्सी में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतकीय पारी खेली है और 56 गेंदों में 115 रन बनाए हैं।
शुरुआत से ही लय में दिखे संजू
संजू सैमसन आज के मैच में शुरुआत से ही लय में दिखे। उन्होंने अपनी पारी के दौरान संयम और आक्रामण दोनों का मिला जुला मुजाहिरा पेश किया। संजू सैमसन ने अपनी पारी के दौरान 15 चौके और चार गगनचुंबी छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 205.36 का रहा। संजू द्वारा लगाया गया यह शतक आईपीएल 2026 का पहला शतक है। उन्होंने अपने आईपीएल करियर में इससे पहले कुल तीन शतक लगाए थे और यह उनका चौथा शतक है। इससे पहले संजू सैसमन ने शतक लगाने के लिए ज्यादा गेंदों का सामना किया था। आज के मैच में 52 गेंदों में उनके द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक है। संजू ने इससे पहले सनराजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ शतकीय पारियां खेली थीं।
संजू के करियर का यह चौथा शतक
संजू ने अपने करियर का पहला शतक साल 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ लगाया था। तब उन्होंने 63 गेंदों में 102 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद संजू का अगला शतक दो साल बाद 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आया जब उन्होंने 55 गेंदों में नाबाद 102 रनों की पारी खेली। इसके बाद संजू ने साल 2021 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 63 गेंदों में 119 रनों की पारी खेली थी और आज के मैच में उन्होंने 52 गेंदों में शतक पूरा करते हुए 56 गेंदों में 115 रनों की पारी खेली है।
संजू सैमसन का आईपीएल में शतक:
102 (63) बनाम आरपीएस, पुणे, 2017
102* (55) बनाम एसआरएच, हैदराबाद, 2019
119 (63) बनाम पीबीकेएस, वानखेड़े, 2021
115* (56) बनाम डीसी, चेन्नई, 2026
आज के मैच की बात करें तो संजू सैसमन के शानदार शतक की मदद से चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 213 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है, जिसका पीछा करते हुए डीसी ने अच्छी शुरुआत की है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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