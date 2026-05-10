क्या संजू सैमसन ने की थी CSK का कप्तान बनने की डिमांड? स्टार ओपनर ने खुद ही दिया जवाब
क्या संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में आते समय कप्तानी को लेकर डिमांड की थी? इस बारे में खुद सैमसन ने बताया है। उनका कहना है कि जब आप किसी दूसरे घर से नए घर में आते हैं तो आप डिमांड नहीं करते।
जैसे ही संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके में जाने की खबर सामने आई थी, वैसे ही फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि सैमसन कप्तान के तौर पर रुतुराज गायकवाड़ को रिप्लेस कर देंगे। हालांकि, आईपीएल 2026 में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। संजू सैमसन ओपनर के तौर पर खेल रहे हैं। कुछ मैचों में उनके रन नहीं आए थे, लेकिन इसके बाद से वे टीम के लिए मैच विनर बनकर उभरे हैं। दो शतक और एक 87 रन की पारी के अलावा वे एक मैच में 48 रन भी बना चुके हैं। जिन मैचों में सैमसन का बल्ला चला है, उनमें टीम को जीत मिली है। अब संजू सैमसन ने इस राज से पर्दा उठा दिया है कि क्या उन्होंने सीएसके जाने से पहले कप्तानी की डिमांड की थी या नहीं?
राजस्थान रॉयल्स के लंबे समय तक कप्तान रहे संजू सैमसन जब सीएसके में आए तो हर किसी को लगा कि वे एमएस धोनी को विकेटकीपर के तौर पर रिप्लेस करेंगे और कप्तानी भी करते नजर आएंगे। वे विकेट के पीछे जरूर नजर आए, लेकिन कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ही हैं। अब सैमसन ने अगले मैच से पहले खुलासा किया है कि उन्होंने कभी भी कप्तानी के बारे में नहीं पूछा था, जब वे रॉयल्स से सीएसके में आए।
संजू सैमसन ने सुपर किंग्स पॉडकास्ट के लेटेस्ट एपिसोड में अभिनव मुकुंद से बात करते हुए कहा, "नहीं। (कभी CSK का कप्तान बनने का ख्याल उनके दिमाग में आया?)। मेरे पास पहले से ही एक टीम थी। मेरे पास पहले से ही एक जगह थी। मैं वहां से निकलकर दूसरी टीम में शामिल होना चाहता था। इसलिए उस ट्रांजैक्शन में, आप असल में डिमांड नहीं रख सकते। सच कहूं तो, आप एक नए घर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप एक नए घर में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप वहां डिमांड लेकर नहीं जाते, यही मैंने सीखा है।"
उन्होंने आगे कहा, “आप वहां जाते हैं और अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करते हैं। आप जैसे हैं, वैसा ही बर्ताव करने की कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं और वहीं से आप आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ और भी है। बहुत सारे मलयाली चेन्नई में काम करते हैं। बहुत सारे मलयाली दुबई में काम करते हैं। आप मलयाली लोगों को इसलिए चुन रहे हैं, क्योंकि वे भरोसे को चुकाने के लिए अपनी जान दे देंगे। CSK ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे यहां बुलाया। मैं यहां अपना सब कुछ देने को तैयार हूं।”
इतना ही नहीं, 31 वर्षीय संजू सैमसन ने कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का समर्थन भी किया और कहा, "रुतु सच में बहुत अच्छे, बहुत अलग तरह के इंडियन क्रिकेट सुपरस्टार हैं। वह एक सुपरस्टार हैं। वह सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक को लीड कर रहे हैं, लेकिन वह एक नॉर्मल सुपरस्टार की तरह बिहेव नहीं करते। हो सकता है कि वह कॉन्फिडेंट आदमी की तरह न लगें या बिहेव न करें, लेकिन मुझे लगता है कि वह इंडियन क्रिकेट सर्कल में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्रिकेटर हैं। उनके लेवल के किसी भी दूसरे इंसान की तरह, उन्होंने सिर्फ एक साल के लिए एक फ्रेंचाइजी की कप्तानी की है।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।