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संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पूरा किया IPL 2026 में 'दोहरा शतक', क्रिस गेल को पीछे छोड़ा

May 06, 2026 06:58 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ IPL 2026 में 'दोहरा शतक' पूरा कर लिया है। इस तरह उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। वे आईपीएल के इतिहास में सिर्फ तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं, जो एक टीम के खिलाफ लीग फेज में 200 से ज्यादा रन बना चुके हैं।

संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पूरा किया IPL 2026 में 'दोहरा शतक', क्रिस गेल को पीछे छोड़ा

संजू सैमसन ने आईपीएल 2026 में एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स की लंका लगाने का काम किया। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतक जड़ने वाले संजू सैमसन ने एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डीसी के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी की। इस बार उनका शतक पूरा नहीं हुआ, लेकिन वे 87 रनों की नाबाद पारी खेलकर मैच जिताकर लौटे। इसी के साथ उन्होंने एक खास दोहरा शतक आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पूरा कर लिया है और वह आईपीएल इतिहास के महज तीसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है।

दरअसल, संजू सैमसन से पहले दो ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक टीम के खिलाफ एक सीजन में लीग फेज में 200 या इससे ज्यादा रन बनाए हैं। विराट कोहली और केएल राहुल ऐसा कर चुके हैं, जबकि संजू सैमसन लिस्ट में तीसरे बल्लेबाज हैं। संजू सैमसन ने क्रिस गेल को भी पछाड़ दिया है, जो अभी तक लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन वे दोहरा शतक नहीं पूरा कर सके थे। केएल राहुल का नाम इस लिस्ट में दो बार आता है। वह लिस्ट में पांचवें पायदान पर भी विराजमान हैं।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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दरअसल, एक टीम के खिलाफ लीग फेज में विराट कोहली ने गुजरात लायंस के खिलाफ 2016 में 209 रन दो मैचों में बनाए थे। विराट ने नाबाद 100 और 109 रनों की पारी खेली थी। केएल राहुल ने 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ 206 रन बनाए थे। इसमें दोनों बार केएल राहुल ने नाबाद 103-103 रन बनाए थे। संजू सैमसन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल 2026 में नाबाद 115 और नाबाद 87 रनों के साथ 202 रन बना लिए हैं। संजू सैमसन तीसरे ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक टीम के खिलाफ एक सीजन में लीग फेज में 200 या इससे ज्यादा रन बनाए हैं।

क्रिस गेल का नाम अभी तक तीसरे नंबर पर था, जिन्होंने 196 रन दो मैचों में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ बनाए थे, जिसमें नाबाद 175 रनों के अलावा 21 रनों की पारी भी शामिल थी। वहीं, केएल राहुल ने 193 रन 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ दो मैचों में बनाए थे। एक मैच में नाबाद 132 रन और दूसरे मैच में नाबाद 61 रनों की पारी केएल राहुल ने खेली थी।

IPL एडिशन (लीग स्टेज) में किसी खिलाड़ी का विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन

209 - विराट कोहली बनाम गुजरात लायंस, 2016 में (100* & 109)

206 - केएल राहुल बनाम मुंबई इंडियंस, 2022 में (103* & 103*)

202 - संजू सैमसन बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 2026 में (115* & 87*)

196 - क्रिस गेल बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया, 2013 में (175* & 21)

193 - केएल राहुल बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 2020 में (132* & 61*)

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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