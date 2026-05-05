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संजीव गोयनका ने रोहित शर्मा को बताया जीवित महापुरुष, सोशल मीडिया पर जाहिर की खुशी

May 05, 2026 08:41 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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सोमवार को खेले गए मुकाबले के बाद रोहित का प्रदर्शन ही चर्चा का विषय नहीं था। उनके और एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका के बीच हुई एक बेबाक बातचीत ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा। गोयनका ने रोहित को जीवंत महापुरुष कहा। जानिए उन्होंने तारीफ में और क्या लिखा।

संजीव गोयनका ने रोहित शर्मा को बताया जीवित महापुरुष, सोशल मीडिया पर जाहिर की खुशी

रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 में शानदार वापसी की और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की जीत में अहम भूमिका निभाई। चोट के चलते कुछ समय के लिए प्लेइंग इलेवन से बाहर रहने के बाद वापसी करते हुए अनुभवी सलामी बल्लेबाज ने दमदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को 229 रनों के लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। रोहित ने मैच में सर्वाधिक 44 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें उनकी आक्रामकता और संयम एक साथ देखने को मिला। छह चौकों और सात गगनचुंबी छक्कों से सजी उनकी पारी ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में ही बढ़त दिला दी। रयान रिकेल्टन के साथ मिलकर उन्होंने 143 रनों की महत्वपूर्ण सलामी साझेदारी की, जिसने सीधे तौर पर लखनऊ सुपर जायंट्स से मैच छीन लिया।

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रोहित शर्मा को गोयनका ने बताया जीवंत महापुरुष

सोमवार को खेले गए मुकाबले के बाद रोहित का प्रदर्शन ही चर्चा का विषय नहीं था। उनके और एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका के बीच हुई एक बेबाक बातचीत ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा। मैच के बाद में गोयनका ने मुलाकात की एक तस्वीर साझा की, जिसके साथ उन्होंने रोहित शर्मा के व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए एक भावपूर्ण कैप्शन लिखा। उन्होंने लिखा- " रोहित शर्मा की गर्मजोशी हर बातचीत में झलकती है। उनके साथ बिताए हर पल में उनकी विनम्रता स्पष्ट होती है। यही बात उन्हें चैंपियन और एक जीवंत महापुरुष बनाती है।" इस जीत से मुंबई इंडियंस के 6 अंक हो गए हैं और वह अंक तालिका में अब ऊपर की ओर जाने के लिए रास्ता खोल चुकी है।

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रोहित-रिकल्टन ने लखनऊ से छीन लिया मैच

हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण कुछ मैच न खेल पाने के बाद वापसी करते हुए रोहित शर्मा शुरू से ही पूरी तरह से नियंत्रण में दिखे। शीर्ष क्रम पर स्थिरता बनाए रखते हुए तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता ने मुंबई को एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक आदर्श आधार प्रदान किया। ओपनिंग पार्टनरशिप निर्णायक साबित हुई, क्योंकि रिकेल्टन ने रोहित की आक्रामक बल्लेबाजी का अपने आक्रामक स्ट्रोकप्ले से भरपूर साथ दिया। दोनों ने मिलकर शुरुआत से ही एलएसजी के गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया। दूसरी ओर, इस हार ने लखनऊ के निराशाजनक अभियान को और भी बदतर बना दिया, जिससे वे अंतिम स्थान पर बने रहे। हालांकि दोनों टीमों को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन रोहित शर्मा की वापसी से मुंबई के अभियान में नई उम्मीद जगी है।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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