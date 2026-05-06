रियान पराग को खैरात में मिली राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी? पूर्व क्रिकेटर के बयान से मची सनसनी
संजय मांजरेकर ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 से पहले संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स के रियान पराग को टीम का कप्तान बनाने के फैसले पर सवाल उठाया।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को लेकर एक बड़ा ही हैरतअंगेज बयान दिया है। मांजरेकर ने सीधे तौर पर रियान पराग को आरआर का कप्तान बनाए जाने पर सवाल उठाया है। संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रेड कर लिया था। ऐसे में आरआर के कैप्टन की कुर्सी खाली थी, जिस पर मैनेजमेंट ने रियान पराग को बैठाया है। यहां तक कि आईपीएल 2025 में उनकी कप्तानी अच्छी नहीं थी। हालांकि, आईपीएल 2026 में वह 10 में से 6 मैच अपनी टीम को जिता चुके हैं।
आईपीएल में 2019 से राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे रियान परागज 2026 के सीजन में 10 पारियों में 207 रन बना सके हैं। इसमें भी एक पारी 50 गेंदों में 90 रनों की शामिल है, जो कि आखिरी गेम में आई है। इससे पहले के मैच में रियान पराग वैपिंग करते पकड़े गए थे, जिसके लिए उन पर जुर्माना भी लगा है। 25 फीसदी मैच फीस काटने के साथ-साथ बीसीसीआई ने उन पर फटकार भी लगाई। वहीं, संजय मांजरेकर ने स्पोर्ट्सस्टार के पॉडकास्ट में रियान पराग की तारीफ की, लेकिन उन पर सवाल भी उठाए।
मांजरेकर ने कहा, “वह आम भारतीय खिलाड़ियों में से एक नहीं है। वह फिट है, लेकिन मैं कहूंगा, इतने सालों में मैंने जिस तरह का परफॉर्मेंस देखा है, उसके बाद। यह कुछ ऐसा है जो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि राजस्थान रॉयल्स ने उसे इतना सपोर्ट किया है।” मांजरेकर ने आगे यह भी का है कि राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को बेमतलब कप्तान बनाया है।
पूर्व बल्लेबाज ने आगे कहा, “मेरा मतलब है, संजू सैमसन ने कुछ सालों तक उनके लिए कप्तानी की और फिर उन्हें हटा दिया गया और रियान पराग ने उनकी जगह ले ली। मुझे नहीं पता कि वहां क्या हुआ? लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के नज़रिए से, इसका कोई मतलब बनता है। यह कहना थोड़ा कठोर है, लेकिन उसे इनाम के तौर पर बहुत ज़्यादा मिल गया है। उन इनामों के लिए सच में कड़ी मेहनत नहीं की। इसलिए यह राजस्थान रॉयल्स से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प मामला है।”
हालांकि, मांजरेकर ने पराग की तारीफ की और कहा, “रियान पराग के बारे में जो बात सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है, वह है उनका ज़बरदस्त सेल्फ-कॉन्फिडेंस। जब वह अच्छा नहीं कर रहे थे, तब भी अगर आप उन्हें फील्ड में देखें, तो वह जिस तरह का काम करते थे। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लगभग घमंड था, जो फिट होने या अच्छा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। इसलिए जब मैं उनका ओवरऑल करियर भी देखता हूं, तो आपको लगेगा कि उन्होंने 14 या 15 रन की कई इनिंग्स खेली होंगी, जहां वह आकर कुछ ज़बरदस्त शॉट्स मारते थे और आप हैरान रह जाते थे और फिर वही शॉट खेलकर वह आउट हो जाते थे।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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