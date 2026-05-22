साई सुदर्शन-शुभमन गिल की जोड़ी ने रचा इतिहास, इस मामले में बनी नंबर-1; टूटा अभिषेक शर्मा-ट्रैविस हेड का रिकॉर्ड

गुजरात टाइटंस के ओपनर्स साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने आईपीएल में उस समय इतिहास रचा,जब उन्होंने सीएसके के खिलाफ 100 रनों की साझेदारी की। इस पार्टनरशिप के साथ उन्होंने अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड का रिकॉर्ड तोड़ा।

गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के 66वें मुकाबले में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से रौदा। जीटी ने पहले बैटिंग करते हुए 229 रन बोर्ड पर लगाए। टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन (84) और शुभमन गिल (64) का अहम रोल रहा। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 125 रनों की साझेदारी हुई, जिसने बड़े स्कोर की नींव रखी। इसके बाद जोस बटलर ने आकर 27 गेंदों पर धुआंधार अंदाज में 57 रन बनाए, जिसके दम पर जीटी की टीम सीएसके के सामने 230 रनों का टारगेट रखा पाई। इस स्कोर का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम मात्र 13.4 ओवर में 140 के स्कोर पर निपट गई। सीएसके की यह आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी हार है, इसी के साथ उनका आईपीएल 2026 में भी सफर समाप्त हो गया है।

साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी ने इस शतकीय साझेदारी के साथ इतिहास रच दिया है। वह आईपीएल इतिहास में 7 शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली पहली जोड़ी बन गई है। उन्होंने इस मामले में अभिषेक शर्मा-ट्रैविस हेड और शिखर धवन-डेविड वॉर्नर की जोड़ी को पछाड़ा है, जिन्होंने 6-6 बार यह कारनामा किया था।

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IPL में सबसे ज्यादा 100+ ओपनिंग स्टैंड: साई सुदर्शन और शुभमन गिल - 𝟳

अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड - 6

शिखर धवन और डेविड वॉर्नर - 6

जॉनी बेयरस्टो और डेविड वॉर्नर - 5

विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस - 5

कैसा रहा GT vs CSK मैच? सलामी बल्लेबाजों साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी के बाद मोहम्मद सिराज और राशिद खान की धारदार गेंदबाजी से गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 89 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष दो में अपनी जगह बरकरार रखी।

इस जीत से टाइटंस के 14 मैच में 18 अंक हो गए हैं और टीम दूसरे स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी 13 मैच में 18 अंक हैं लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण वह शीर्ष पर है। इस हार के साथ सुपरकिंग्स की नॉकआउट में जगह बनाने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। टीम 14 मैच में 12 अंक के साथ सातवें स्थान पर है।

टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सुपरकिंग्स की टीम सिराज (26 रन पर तीन विकेट), राशिद (18 रन पर तीन विकेट) और कागिसो रबाडा (32 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 13.4 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई। सुपरकिंग्स की ओर से शिवम दुबे (47 रन, 17 गेंद, चार छक्के, चार चौके) शीर्ष स्कोरर रहे। उनके अलावा सिर्फ सलामी बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट (24) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए।

टाइटंस ने सुदर्शन (84 रन, 53 गेंद, सात चौके, चार छक्के) और गिल (64 रन, 37 गेंद, सात चौके, तीन छक्के) के अर्धशतक और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी से चार विकेट पर 229 रन बनाए। सुदर्शन ने जोस बटलर (नाबाद 57 रन, 27 गेंद, पांच चौके, चार छक्के) के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 37 गेंद में 82 रन की साझेदारी की।