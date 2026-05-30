हिट विकेट से बचने के लिए साई सुदर्शन ग्लव्स पर टेप लगाएंगे या गोंद? कप्तान गिल ने भी लिए मजे
IPL 2026 के क्वालीफायर 1 और फिर क्वालीफायर 2 में साई सुदर्शन हिट विकेट आउट हो गए। इससे वह खुद परेशान हैं, जबकि शुभमन गिल भी उनसे नाखुश हैं। हालांकि, मजाक-मजाक में उनके मजे भी गिल ने लिए हैं।
आईपीएल के इतिहास में तीन बार और लगातार दो मैचों में दो बार हिट विकेट आउट होने वाले साई सुदर्शन पहले बल्लेबाज हैं। यहां तक कि प्रोफेशनल क्रिकेट में कोई भी बल्लेबाज शायद लगातार दो मैचों में दो बार हिट विकेट आउट नहीं हुआ होगा, जब उसका बल्ला उसके हाथ से फिसलकर स्टंप्स पर लगा हो। आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 1 में भी साई सुदर्शन के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ ऐसा हुआ और क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी सुदर्शन इसी अंदाज में आउट हुए। इस पर अब उन्होंने कहा है कि वह कुछ नई चीज ट्राई करेंगे, जबकि उनकी टीम के कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि उनके हाथ पर उन्हें टेप लगाना होगा।
लगातार दो बार और आईपीएल के इतिहास में 3 बार हिट विकेट आउट हो चुके साई सुदर्शन से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा गया कि क्या वे अब अहमदाबाद में अपने ग्लव्स पर गोंद लगाकर जाएंगे? इस पर उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मुझे कुछ चीजें ट्राई करनी चाहिए। मैं अब कुछ ग्रिप टेक ट्राई करने जा रहा हूं और बस कुछ बॉल बैट करके देखूंगा कि कैसा रहता है। पिछले गेम में बैट कुछ बार बाउंस हुआ और स्टंप्स पर जा लगा, लेकिन इस गेम में, मुझे लगता है कि मैं बस चाहता था कि यह सीधे स्टंप्स पर लगे।"
जब क्वालीफायर 2 में कप्तान और उनके साथी ओपनर शुभमन गिल ने देखा कि साई सुदर्शन का बैट स्टंप्स पर जा लगा है तो वे बड़े मायूस हो गए थे। उन्होंने भी इस पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बात की और कहा, "मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा कुछ देखा है। किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा, लगातार दो मैच। जिस तरह से वह आउट हुआ। मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें उसके हाथ पर टेप लगा हुआ था, मुझे लगता है कि मुझे अगले मैच में ऐसा करना होगा।"
साई सुदर्शन और शुभमन गिल क्वालीफायर 2 में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन साई सुदर्शन जिस तरीके से आउट हुए थे। गिल उससे बहुत नाखुश थे। हालांकि, बाद में गिल ने शतक जड़कर टीम को फाइनल में पहुंचाया। साई और गिल के बीच 167 रनों का साझेदारी हुई थी, जिससे मैच लगभग राजस्थान के हाथ से निकल गया था। साई सुदर्शन 32 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुए थे, जबकि 53 गेंदों में 104 रन गिल ने बनाए। आईपीएल 2026 का फाइनल अब आरसीबी और जीटी के बीच होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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