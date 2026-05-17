साई सुदर्शन का अद्भुत कारनामा, GT हारी मगर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कर गए अपने नाम; मार्श-गेल छूटे पीछे

साई सुदर्शन ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 60वें मुकाबले में 53 रनों की नाबा पारी खेली। इस पारी के दम पर उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वह टी20 में 3000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने।

गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2026 के 60वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथो 29 रनों से हार का सामनाा करना पड़ा। हालांकि इस मैच में जीटी के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब रहे। साई सुदर्शन ने केकेआर के खिलाफ 28 गेंदों पर 53 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। इस पारी के दौरान उन्होंने अपने टी20 करियर में 3000 रन का आंकड़ा पार किया। साई सुदर्शन ने इस मुकाम को सबसे तेज हासिल कर इतिहास रचा। इस लिस्ट में उन्होंने शॉन मार्श और क्रिस गेल जैसे दिग्गजों को पछाड़ा।

साई सुदर्शन ने टी20 क्रिकेट में 3000 रन का आंकड़े सबसे तेज 78 पारियों में छुआ। इससे पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज के नाम था, जिन्होंने 85 पारियों में यह कारनामा किया था। वहीं वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज और यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने अपने टी20 करियर के पहले 3000 रन 87 पारियों में पूरे किए थे।

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सबसे कम पारियों में 3000 टी20 रन साई सुदर्शन- 78

शॉन मार्श- 85

डार्सी शॉट- 86

डेवोन कॉन्वे- 86

क्रिस गेल- 87

साई सुदर्शन हो गए थे रिटायर हर्ट केकेआर के खिलाफ 248 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए साई सुदर्शन ने गुजरात टाइटंस को शानदार शुरुआत दी थी। हालांकि तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर चोटिल होने के बाद वह रिटायर हर्ट हो गए थे। कार्तिक त्यागी की एक गेंद उनके एल्बो पर लगी थी, जिसकी वजह से वह काफी दर्द में थे। रिटायर हर्ट होने से पहले साई सुदर्शन ने 13 गेंदों पर 23 रन बनाए थे।

इसके बाद 17वें ओवर में जब कप्तान शुभमन गिल 85 के निजी स्कोर पर आउट हुए तो साई सुदर्शन वापस बैटिंग करने आए। आते ही साई ने आक्रामक खेल दिखाया, मगर वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। वह अंत में 28 गेंदों पर 53 रन बनाकर नाबाद रहे।

साई सुदर्शन ने की रजत पाटीदार के रिकॉर्ड की बराबरी साई सुदर्शन का यह आईपीएल में 10वां 50+ स्कोर है। पहली 30 पारियों में वह बतौर भारतीय संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार यह कारनामा करने में कामयाब रहे हैं। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने भी अपने आईपीएल करियर की पहली 30 पारियों में 10 बार 50 से अधिक रन बनाए थे।

पहली 30 IPL इनिंग्स में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर (इंडियंस)

10: रजत पाटीदार10: साई सुदर्शन

09: रुतुराज गायकवाड़

07: अंगकृष रघुवंशी

07: अजिंक्य रहाणे

07: देवदत्त पडिक्कल

07: गौतम गंभीर

07: सचिन तेंदुलकर