साई सुदर्शन के साथ दूसरी बार हुई ये मनहूस घटना, बन गया IPL के इतिहास का सबसे अनचाहा रिकॉर्ड
गुजरात टाइटन्स के बल्लेबाज साई सुदर्शन के साथ दूसरी बार एक मनहूस घटना घट गई। वे दूसरी बार आईपीएल में हिट विकेट आउट हुए हैं और इस तरह IPL के इतिहास का सबसे अनचाहा रिकॉर्ड बन गया है।
वैसे तो आईपीएल के 19 साल के इतिहास में दर्जनों ऐसे खिलाड़ी हैं, जो हिट विकेट आउट हुए हैं, लेकिन साई सुदर्शन ने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। साई सुदर्शन के साथ दूसरी बार मनहूस घटना घटी और वह हिट विकेट आउट हो गए। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार है, जब कोई बल्लेबाज दो बार हिट विकेट के तौर पर आउट हुआ है। साई सुदर्शन आरसीबी के खिलाफ आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 1 मैच में हिट विकेट होकर पवेलियन लौटे। टीम को वे अच्छी शुरुआत फाइनल की बर्थ वाले मैच में नहीं दिला सके।
गुजरात टाइटन्स की बल्लेबाजी काफी हद तक ओपनिंग जोड़ी पर निर्भर करती है। आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 1 मैच में आरसीबी के खिलाफ गुजरात टाइटन्स को 255 रनों का टारगेट हासिल करना था। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि ऑरेंज कैप की रेस में टॉप पर चल रहे साई सुदर्शन और शुभमन गिल टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएंगे। हालांकि, साई सुदर्शन बड़े ही मनहूस तरीके से आउट हो गए। इसे देखकर शुभमन गिल भी हैरान रह गए। यहां तक कि उस गेंद पर चौका भी चला गया था, लेकिन फिर भी उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा।
दरअसल, जीटी की पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर था। जैकब डफी गेंदबाजी कर रहे थे। साई सुदर्शन ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक कट शॉट खेला, जिसमें गेंद तो बाउंड्री के पार चली गई और बल्ला उनके हाथ से निकल गया। उनको ध्यान इस बात पर देना था कि वह पहले ये सुनिश्चित करते कि बल्ला स्टंप पर न लगे, लेकिन वे रन के लिए दौड़े और इसी दौरान बल्ला पहले जमीन पर गिरा और फिर स्टंप्स पर जा लगा। इस तरह वह हिट विकेट आउट हो गए। यह दूसरी बार था, जब कोई बल्लेबाज आईपीएल में हिट विकेट आउट हुआ।
पिछली बार साई सुदर्शन इस तरह यानी हिट विकेट के तौर पर 2022 के IPL में मुंबई इंडियंस के खिलाफ आउट हुए थे। उस समय किरोन पोलार्ड गेंदबाजी कर रहे थे। साई सुदर्शन के लिए किरोन पोलार्ड ने बाउंसर फेंकी थी। सुदर्शन ने पुल शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन शॉट मिस हो गया। उस दौरान भी बल्ला उनके बॉटम हैंड से निकलकर ऑफ स्टंप से जा टकराया था। कुल मिलाकर सुदर्शन IPL के इतिहास में हिट विकेट आउट होने वाले 20वें खिलाड़ी हैं और दो बार आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। वे इस मैच में 9 गेंदों में 14 रन बनाकर चलते बने थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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