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सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को IPL 2026 मे मिला मौका, पंजाब के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में शामिल

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर शनिवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले जा रहे मुकाबले में खेलने उतरेंगे। ऋषभ पंत ने टॉस के दौरान इसकी पुष्टि की।

सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को IPL 2026 मे मिला मौका, पंजाब के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में शामिल

Arjun Tendulkar Debut For Lucknow Super Giants: पंजाब किंग्स ने शनिवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस के दौरान बताया कि उनकी टीम ने दो बदलाव किए हैं। स्टार ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल 2026 में पहली बार मौका मिला है। वह पंजाब के खिलाफ लखनऊ की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स का जारी सीजन में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। 10 टीमों के टूर्नामेंट में ऋषभ पंत के नेतृत्व वाली टीम अंतिम पायदान पर है।

IPL 2026 में पहली बार खेलेंगे अर्जुन

अर्जुन तेंदुलकर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। अर्जुन आईपीएल 2026 में पहली बार मैदान पर खेलने उतरेंगे। इससे पहले वह मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा रहे थे। आईपीएल 2023 में अर्जुन ने आईपीएल डेब्यू किया था। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के लिए अपना पहला आईपीएल मैच खेला था। आईपीएल 2026 सीजन से पहले वह 30 लाख रुपये में लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड हुए थे। अर्जुन ने 6 मैचों में तीन विकेट चटकाए हैं।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

दोनों टीमों का यह लीग चरण का आखिरी मुकाबला है। पंजाब किंग्स को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है, जबकि एलएसजी पहले ही खिताबी दौड़ से बाहर हो चुकी है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर एलएसजी की ओर से आईपीएल में पदार्पण कर रहा है, जबकि अर्शिन कुलकर्णी को भी अंतिम एकादश में मौका दिया गया है। पंजाब किंग्स की टीम में मार्को यानसेन और विजयकुमार वैशाख की वापसी हुई है।

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लखनऊ सुपर जयायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाजी ही करते। गेंदबाजी और बल्लेबाजी से परे यह विकेट क्रिकेट के लिए अच्छी लग रही है। बल्लेबाजी के लिए यह पिच ज्यादा अच्छी है। ऐसे में यह हाई-स्कोरिंग मैच हो सकता है। अर्जुन तेंदुलकर और अर्शीन कुलकर्णी खेल रहे हैं। मिचेल मार्श वापस चले गए हैं। यह हमारे लिए टफ सीजन रहा है लेकिन काफी कुछ चीजें सीखने को मिलीं। मैं फैंस से माफी मांगता हूं, जो पूरे यूपी से हमें सपोर्ट करने के लिए आए थे।

लखनऊ-पंजाब प्लेइंग इलेवन

लखनऊ सुपर जाइंट्स (प्लेइंग इलेवन): जोश इंग्लिस, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मोहसिन खान

पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (डब्ल्यू), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (सी), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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