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रुतुराज गायकवाड़ ने बताया CSK की जीत का 'सीक्रेट फॉर्मूला', बीच मैच में बदल दिया था प्लान

Apr 15, 2026 07:48 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CSK के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने केकेआर के खिलाफ मिली जीत के बाद बताया है कि चेन्नई की टीम ने बीच मैच में रणनीति बदल दी थी। वे पहले 220 के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर 190 उन्हें अच्छा स्कोर लगा।

रुतुराज गायकवाड़ ने बताया CSK की जीत का 'सीक्रेट फॉर्मूला', बीच मैच में बदल दिया था प्लान

चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 की लगातार दूसरी जीत हार की हैट्रिक के बाद मिली है। चेन्नई ने अपने होम ग्राउंड पर कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया है। चेन्नई आईपीएल 2026 की पहली टीम बनी है, जिसने 200 से कम का टोटल सफलतापूर्वक डिफेंड किया है। इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से अतिरिक्त बल्लेबाज आते हैं और अब 200 से भी ज्यादा का टारगेट आसान लगता है, लेकिन सीएसके ने 192 रनों के अपने टोटल को डिफेंड किया। इस पर कप्तान रुतुराज गायकवाड़ खुश हैं। उन्होंने बताया है कि टीम 210-220 के बारे में सोच रही थी, लेकिन बीच मैच में इस प्लान को बदल दिया।

रुतुराज गायकवाड़ ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "सच कहूं तो, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि हमने फिर से एक अच्छा स्कोर डिफेंड किया। मुझे लगा कि यह एक पार स्कोर था, यह देखते हुए कि, पहले, मैं कहूंगा, सात या आठ ओवर के बाद विकेट बहुत बदल गया। यह थोड़ा स्पिन होने लगा, थोड़ा रुकने लगा। तो, हम पहले 220, 210 के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर, हमने सोचा कि 190, 180 के आसपास कुछ भी एक अच्छा स्कोर होगा और मुझे लगता है कि उसके बाद, हमें बस बॉलिंग में एक अच्छा पावरप्ले मिलना था। उसके बाद, यह बस उस रन-रेट को बनाए रखने के बारे में था।"

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बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए कप्तान गायकवाड़ ने कहा, "हां, यह अच्छा था। धीरे-धीरे, मुझे लगता है कि यह एक साथ आने लगा है। हर किसी को पता है कि उनका रोल क्या है, कौन से ओवर, क्या बॉलिंग करनी है, और किस लेंथ पर बॉलिंग करनी है। इसलिए मुझे लगता है कि वे टीम की ज़रूरतों के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट और अडैप्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, धीरे-धीरे, हम बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं और यह हमारे लिए एक अच्छा साइन है।"

नूर अहमद और अकील हुसैन को लेकर कप्तान ने कहा, "हां, हमने सोचा था कि, क्योंकि अगर हमारी बैटिंग कम होती तो हम वीर का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि, हमने इसे कवर कर लिया है और अकील दूसरी इनिंग्स में आ रहा है, ज्यादा पावरप्ले बॉलर होंगे, लेकिन, सुनील ने बैटिंग ओपन की, हमने सोचा, फिर भी यह ग्रिपिंग था। बीच में दो राइट-हैंडर, वह अभी भी हमें अच्छे ओवर दिला सकता है। ऐसे में मुझे लगता है कि उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, रडार के नीचे रहा।"

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कैच ड्रॉप को लेकर कप्तान गायकवाड़ बोले, "हां, मुझे लगता है कि हमने जो कुछ भी आया उसे ड्रॉप कर दिया, बस एक या दो ही लिए, लेकिन फिर भी, मुझे लगा कि आज थोड़ी ह्यूमिडिटी थी, इसलिए हाथों में बहुत पसीना आ रहा था। यह कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम इम्प्रूव करना चाहेंगे। जब तक, हर बॉल के पीछे एनर्जी है, इंटेंट है और जैसा कि मैंने कहा, उसके पीछे एटीट्यूड है, हम ठीक हैं, भले ही हम कुछ ड्रॉप कर दें।"

बड़ी पारी आने वाली है

अपनी खराब फॉर्म पर रुतुराज गायकवाड़ ने कहा, "सबसे पहले, मुझे लगता है, लंबे समय के बाद विनिंग साइड में होना अच्छा है। मुझे लगा कि जब मैं बैटिंग कर रहा था तब भी यह मेरे दिमाग में बैठ रहा था, लेकिन उसके बाद पिछले गेम में, थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ और मुझे लगता है कि मैं सच में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। बस यह पक्का करना कि टीम को जो भी चाहिए, जो भी सिचुएशन की जरूरत हो, वह करो और मुझे लगता है कि मेंटली भी, मैं सच में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, पॉजिटिव महसूस कर रहा हूं, और बस एक बड़ी, एक बड़ी पारी बस आने ही वाली है, लेकिन जब तक दूसरे लोग मेरे लिए कवर अप कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ने पर यह करूंगा।"

Vikash Gaur

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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