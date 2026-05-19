CSK के कोच ने सरेआम उड़ाई कप्तान रुतुराज गायकवाड़ की धज्जियां, बोले- वह उम्मीदों पर नहीं उतरे खरे
चेन्नई सुपर किंग्स को सोमवार 18 मई को खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से हार मिली। इस हार के जिम्मेदारों में हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का भी नाम लिया है।
IPL 2026 के प्लेऑफ्स की रेस से चेन्नई सुपर किंग्स लगभग बाहर हो गई है। इसके पीछे का कारण यह है कि टीम सात मुकाबले हार चुकी है। एक मैच अभी बाकी है। मैथमेटिकली अभी सीएसके के प्लेऑफ्स में जाने के चांस हैं, लेकिन जैसे ही कोई टीम 15 या इससे ज्यादा अंकों तक पहुंचेगी तो चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ्स के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स को सोमवार 18 मई को खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से हार मिली। इस हार के जिम्मेदारों में हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का भी नाम लिया है।
प्लेऑफ्स की रेस को देखते हुए एसआरएच के खिलाफ अहम मैच में रुतुराज गायकवाड़ ने 21 गेंदों में 15 रन बनाए। एक चौका तक उनकी इस पारी में नहीं था, जो ओपनर के तौर पर किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराए जा सकता, क्योंकि उनके साथी ओपनर संजू सैमसन ने 13 गेंदों में 27 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। गायकवाड़ का प्रदर्शन इस सीजन लगभग ऐसा ही रहा है। जब मैच के बाद CSK के कोच स्टीफन फ्लेमिंग से इस सीजन में रुतुराज के परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बिना लाग-लपेट के कहा कि कप्तान का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था।
पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्लेमिंग ने कहा, "मैं पावरप्ले से शुरू करूंगा। असल में, विकेट लेना सबसे जरूरी है। हां, मुझे लगता है कि रुतुराज और कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी ज्यादा किया है। वह टॉप पर एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने (इस सीजन में) अपने करियर में जितनी तेजी से रन बनाए हैं, उतने रन नहीं इस सीजन नहीं बनाए हैं। और यह कुछ ऐसा है, जिस पर वह ध्यान देंगे, लेकिन उर्विल पटेल के साथ, जो अभी युवा हैं, जो काफी फ्री-स्पिरिटेड हैं, तो इसमें एक कॉम्बिनेशन पहलू है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिस पर हम सोचेंगे। मुझे लगा कि आज पिच की पेस के हिसाब से बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल थी।"
कोच फ्लेमिंग ने माना है कि 180 रनों का टोटल प्रतिस्पर्धी था, क्योंकि पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। उन्होंने कहा, "180 का स्कोर बनाना बहुत मुश्किल था। स्पिन बॉलिंग वाली बात, मुझे नहीं पता। मैंने उसे समझने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। उसमें ज़्यादा टर्न नहीं था। आज बॉल धीमी थी। ज्यादा टर्न नहीं था, लेकिन अकील होसेन का इस्तेमाल और हमारे पास वीर भी हैं और नूर अहमद भी। हां, ये ऐसी चीजें हैं, जिन पर हम बात करेंगे, और जब हम उन्हें देख रहे होते हैं तो हम उनका रिव्यू करते हैं। आज, शायद अगर आप उनके अटैक को देखें, तो यह उनके सीम बॉलर थे, जिन्होंने विकेट पर ज़ोरदार कटर फेंकी, जिससे हमें नुकसान हुआ। हमारा अटैक उससे थोड़ा अलग था।"
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