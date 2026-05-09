दिल्ली कैपिटल्स का आगे बढ़ना मुश्किल, अक्षर पटेल ने भी माना; स्पिनरों के सिर मढ़ा हार का दोष

अक्षर पटेल ने कोलकाता के खिलाफ मिली हार के बाद कहा है कि दिल्ली आगामी मैचों में बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका दे सकता है। उन्होंने कोलकाता मैच में स्पिनरों के प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए।

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टीम ने काफी कम स्कोर बनाया था। हालांकि उन्होंने उनका मानना है कि स्पिनर्स बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को एकतरफा मुकाबले में 8 विकेट से हराया। कोलकाता की जारी सीजन में लगातार चौथी जीत है। वहीं दूसरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस हार ने प्लेऑफ में पहुंचने के लगभग सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग की और 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। कोलकाता ने 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आसान जीत दर्ज की। फिन एलन के दमदार शतक की बदौलत कोलकाता ने 34 गेंद पहले ही मुकाबला अपने नाम कर लिया।

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने मैच के बाद कहा, ''मुझे लगता है रन काफी कम थे और स्पिनर्स ने भी गलती की। पिच जिस तरह का बर्ताव कर रही थी, मुझे लगता है कि स्पिनर ने अपना काम सही से नहीं किया। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने 2-3 ओवर के अंदर ही पांच विकेट गंवा दिए थे और मुझे लगता है यही वो समय था जब मैच से हमने पकड़ खो दी। इस पर हमने विचार करना होगा क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी यही हुआ था। हमने अच्छी शुरुआत की थी और फिर अचानक विकेट गिरने शुरू हो गए।''

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धीमी पारी पर क्या कहा उन्होंने आगे कहा, ''देखिए, आप इसे किसी जटिल तरीके से हल नहीं कर सकते। जब अशुतोष और मैं बैटिंग कर रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि अगर वहां हमसे कोई गलती हो गई, तो आने वाले अगले बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह सही मानसिकता अपनाने के बारे में है। भले ही आप एक या दो विकेट खो दें, फिर भी आप क्रीज पर समय बिता सकते हैं और परिस्थिति को संभाल सकते हैं। मुझे लगता है कि यही चीज अपनानी चाहिए। जब विकेट क्लस्टर में गिर रहे हों, तो आपको एक-दो ओवर के लिए दबाव को झेलना होता है।”