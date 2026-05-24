RR की जीत ने वैभव सूर्यवंशी के 'जख्म' पर लगाया मरहम, IPL 2026 में इतिहास पलटने की उम्मीदें जिंदा

राजस्थान रॉयल्स (RR) की जीत ने वैभव सूर्यवंशी के 'जख्म' पर मरहम लगाने का काम किया है। युवा सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे।

राजस्थान रॉयल्स (RR) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रविवार को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ फ्लॉप रहे। उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 6 गेंदों का सामना करने के बाद केवल चार रन बनाए। 15 वर्षीय बल्लेबाज को दीपक चाहर ने पांचवें ओवर में आउट किया। सूर्यवंशी को आउट होते ही धांसू रिकॉर्ड से चूकने का 'जख्म' मिला। वह आज अगर 43 रन और बना लेते तो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड प्लेयर बन जाते। हालांकि, सूर्यवंशी की उम्मीदें अब भी जिंदा हैं। आरआर की मुंबई इंडियंस (एमआई) पर जीत ने उनके 'जख्म' पर मरहम लगाया है। राजस्थान टीम ने अंतिम लीग मैच जीतकर प्लेऑफ का आखिरी टिकट हासिल किया। ऐसे में सूर्यवंशी एलिमिनेटर (27 मई) में सनराजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के विरुद्ध 43 रन बनाकर इतिहास पलट सकते हैं।

सूर्यवंशी की निशाने पर जोड़ीदार का रिकॉर्ड सूर्यवंशी ने 19वें सीजन में अब तक 14 मुकाबलों में 583 रन जुटाए, जिसमें 41.64 का औसत रहा। उन्होंने एक शतक और तीन पचास प्लस पारियां खेलीं। बतौर अनकैप्ड प्लेयर आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में सूर्यवंशी तीसरे स्थान पर हैं। सूर्यवंशी के सलामी जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल लिस्ट में नंबर-1 हैं। यशस्वी ने आईपीएल 2023 में राजस्थान की ओर से 14 मैचों में 625 रन बनाए थे। उनके बाद फेहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शॉन मार्श हैं। मॉर्श ने 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में बतौर अनकैप्ड प्लेयर 616 रन बटोरे थे। आरआर के मौजूदा कप्तान रियान पराग चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने आईपीएल 2024 में आरआर के लिए 16 मुकाबलों में 573 रन जुटाए थे। बता दें कि अनकैप्ड उस खिलाड़ी को कहा जाता है, जिसने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला।

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एक IPL सीजन में अनकैप्ड प्लेयर द्वारा सबसे ज्यादा रन 625 - यशस्वी जायसवाल (राजस्थान रॉयल्स, 2023)

616 - शॉन मार्श (पंजाब किंग्स, 2008)

583 - वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स, 2026)

573 - रियान पराग (राजस्थान रॉयल्स, 2024)

549 - प्रभसिमरन सिंह (पंजाब किंग्स, 2025)

516 - ईशान किशन (मुंबई इंडियंस, 2020)

512 - सूर्यकुमार यादव (मुंबई इंडियंस, 2018)