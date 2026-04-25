Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा IPL इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक, सिर्फ 36 गेंदों में ठोक दी सेंचुरी

Apr 25, 2026 09:20 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share

आईपीएल 2026 के 36वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने आज के मैच में सिर्फ 36 गेंदों शतक ठोककर हैदराबाद के गेंदबाजों को नाकों चने चबा दिए हैं। वैभव इस शतक के साथ आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा IPL इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक, सिर्फ 36 गेंदों में ठोक दी सेंचुरी

आईपीएल 2026 के 36वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने आज के मैच में सिर्फ 36 गेंदों शतक ठोककर हैदराबाद के गेंदबाजों को नाकों चने चबा दिए हैं। वैभव इस शतक के साथ आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज का आईपीएल में यह दूसरा शतक है। पिछले साल गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 35 गेंदों में शतक जड़ा था, इसके बाद साल 2026 यानी जारी आईपीएल सीजन में आज सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों को रडार पर लिया है।

ये भी पढ़ें:KL राहुल ने रैना और धोनी को पछाड़ा, IPL में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें बैटर बने

103 रनों की पारी खेलकर आउट हुए वैभव

शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने आउट होने से पहले 37 गेंदों में 103 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वे शतक लगाने के बाद अगली ही गेंद पर साकिब हुसैन का शिकार हुए। साकिब ने उन्हें पगबाधा आउट कराया। वैभव ने इस मैच में सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और 5 चौकों और 12 छक्कों की मदद से यह शतकीय पारी खेली। 15 वर्षीय विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यवंशी का इस दौरान स्ट्राइक रेट 278.38 का रहा।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:पंजाब किंग्स ने IPL के इतिहास में किया सबसे बड़ा रन चेज, DC को 6 विकेट से रौंदा

सबसे तेज शतक जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज बने

आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में आज भी यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल पहले स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2013 में पुणे वारियर्स इंडिया के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों शतक जड़ा था। आईपीएल में सबसे तेज शतक जड़ने के मामले में वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल यानी 2025 के आईपीएल सीजन में ही गुजरात टाइटंस के खिलाफ खुद को दूसरे स्थान पर स्थापित कर लिया था। तब उन्होंने 35 गेंदों में शतक जड़ा था। अब उन्होंने 2026 के सीजन में 36 गेंदों में शतक जड़कर खुद को लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी शामिल कर लिया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे नंबर पर यूसुफ पठान हैं, जिन्होंने साल 2010 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 गेंदों में यह कारनामा किया था। सूची में पांचवें स्थान पर हेनरिक क्लासेन हैं, जिन्होंने साल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 37 गेंदों में शतक जड़ा था।

ये भी पढ़ें:KL राहुल ने IPL में रचा इतिहास, 1 पारी मे 150 रन बनाने वाले पहले भारतीय बैटर बने

आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले टॉप-5 बैटर

क्रिस गेल- साल 2013 में 30 गेंदों में पुणे वारियर्स इंडिया के खिलाफ

वैभव सूर्यवंशी- 2025 में 35 गेंदों में गुजरात टाइटंस के खिलाफ

वैभव सूर्यवंशी- 2026 में 36 गेंदों में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ( आज का मैच)*

यूसुफ पठान- 2010 37 गेंदो में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ

हेनरिक क्लासेन- 2025 में 37 गेंदों में केकेआर के खिलाफ

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
IPL

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।