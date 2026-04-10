होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

RR Vs RCB LIVE Score: RR और RCB का महामुकाबला आज, क्या वैभव सूर्यवंशी के वार को झेल पाएंगे गेंदबाज?

RR Vs RCB LIVE Score:IPL 2026 के 16वें मुकाबले के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का मैच गुवाहटी के बारसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेला जाएगा। मैच साढ़े सात बजे शुरू होगा। टॉस की प्रक्रिया के लिए शाम 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर होगें।

RR VS RCB LIVE MATCH UPDATE

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Fri, 10 Apr 2026 05:13 PM IST
WhatsAppFacebookX
हमें फॉलो करेंGoogle NewsYouTube

दोनों टीमों के लिए खास है यह मुकाबला

यह मुकाबला बेहद खास है क्योंकि दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अपराजेय रही हैं और अंक तालिका में शीर्ष स्थान के लिए आपस में भिड़ रही है। आरसीबी के लिए यह पिछले सीजन की लय को आगे बढ़ाने का अवसर है, जबकि रॉयल्स अपनी पिछली यादों को पीछे छोड़ते हुए दबदबा बनाने के इरादे से उतरेगी।

आज का मैच इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि नई गेंद से आरसीबी के तेज गेंदबाज और राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाजों पर निगाहें टिकी होंगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में आरसीबी 17-14 से मामूली बढ़त बनाए हुए है। राजस्थान के लिए रवि बिश्नोई एक महत्वपूर्ण हथियार होंगे, जिनका विराट कोहली और फिल साल्ट के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा रहा है। वहीं, आरसीबी की ओर से क्रुणाल पांड्या और सुयश शर्मा स्पिन के जरिए राजस्थान के बल्लेबाजों पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे।

बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं हैं

मौसम विभाग के अनुसार, मैच के दौरान बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि आसमान में बादल छाए रह सकते हैं।

राजस्थान रॉयल्स (RR) (संभावित प्लेइंग -12): यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) (संभावित प्लेइंग 12): फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा।

10 Apr 2026, 05:13:07 PM IST

RR Vs RCB LIVE Score: आरसीबी की टीम का स्क्वॉड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा, जैकब बेथेल, रसीख सलाम डार, कनिष्क चौहान, वेंकटेश अय्यर, जोश हेजलवुड, मंगेश यादव, स्वप्निल सिंह, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, सात्विक देशवाल।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
10 Apr 2026, 04:58:36 PM IST

RR Vs RCB LIVE Score: राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्क्वॉड

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, ब्रिजेश शर्मा, रवि सिंह, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, क्वेना मफाका, युद्धवीर सिंह चरक, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
IPL 2026 Vaibhav Suryavanshi Virat Kohli

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

