RR Vs MI LIVE Score: MI के धुरंधरों से भिड़ेंगे RR के सूरमा, वैभव सूर्यवंशी-बुमराह में टक्कर?

RR Vs MI LIVE score: आईपीएल 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज गुवाहटी के बारसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। 7 बजे टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर होंगे।

राजस्थान की टीम ने इस सीजन की शुरुआत शानदार तरीके से की है। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपने शुरुआती दोनों मैचों में जीत दर्ज की है। रियान पराग की अगुआई वाली युवा राजस्थान की टीम में वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और तुषार देशपांडे जैसे खिलाड़ी बेहतरीन लय में दिख रहे हैं। इस टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जडेजा ने भी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी।

दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस के लिए यह मुकाबला अपनी ताकत साबित करने का एक बड़ा अवसर है। कागजों पर मजबूत दिखने के बावजूद, मुंबई को अपने 'अवे गेम्स' यानी बाहर के मैचों में संघर्ष करना पड़ा है। 2023 के बाद से उनका बाहर का जीत-हार का अनुपात (0.6) सबसे खराब रहा है। हालांकि, प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या बीमारी से उबरकर वापसी के लिए तैयार हैं।

गुवाहाटी की पिच पर औसत स्कोर 167 रहा है और यहां शुरुआती मूवमेंट के बाद हाई-स्कोरिंग मैच की उम्मीद की जा सकती है। बारिश की संभावना को देखते हुए टॉस की भूमिका भी अहम हो सकती है।

राजस्थान रॉयल्स (संभावित प्लेइंग XI): यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई।

मुंबई इंडियंस (संभावित प्लेइंग XI): रोहित शर्मा, रयान रिकलटन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मारकंडे।