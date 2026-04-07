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RR Vs MI LIVE Score: MI के धुरंधरों से भिड़ेंगे RR के सूरमा, वैभव सूर्यवंशी-बुमराह में टक्कर?

RR Vs MI LIVE score: आईपीएल 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज गुवाहटी के बारसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। 7 बजे टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर होंगे।

RR Vs MI LIVE Score: MI के धुरंधरों से भिड़ेंगे RR के सूरमा, वैभव सूर्यवंशी-बुमराह में टक्कर?

RR VS MI LIVE

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 07 Apr 2026 05:39 PM IST
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RR Vs MI LIVE score: आईपीएल 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज गुवाहटी के बारसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। 7 बजे टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर होंगे।

राजस्थान की टीम ने इस सीजन की शुरुआत शानदार तरीके से की है। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपने शुरुआती दोनों मैचों में जीत दर्ज की है। रियान पराग की अगुआई वाली युवा राजस्थान की टीम में वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और तुषार देशपांडे जैसे खिलाड़ी बेहतरीन लय में दिख रहे हैं। इस टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जडेजा ने भी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी।

दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस के लिए यह मुकाबला अपनी ताकत साबित करने का एक बड़ा अवसर है। कागजों पर मजबूत दिखने के बावजूद, मुंबई को अपने 'अवे गेम्स' यानी बाहर के मैचों में संघर्ष करना पड़ा है। 2023 के बाद से उनका बाहर का जीत-हार का अनुपात (0.6) सबसे खराब रहा है। हालांकि, प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या बीमारी से उबरकर वापसी के लिए तैयार हैं।

गुवाहाटी की पिच पर औसत स्कोर 167 रहा है और यहां शुरुआती मूवमेंट के बाद हाई-स्कोरिंग मैच की उम्मीद की जा सकती है। बारिश की संभावना को देखते हुए टॉस की भूमिका भी अहम हो सकती है।

राजस्थान रॉयल्स (संभावित प्लेइंग XI): यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई।

मुंबई इंडियंस (संभावित प्लेइंग XI): रोहित शर्मा, रयान रिकलटन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मारकंडे।

7 Apr 2026, 05:39:52 PM IST

RR Vs MI LIVE score: ये हो सकती है राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग XI

राजस्थान रॉयल्स (संभावित प्लेइंग XI): यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई।

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7 Apr 2026, 05:18:08 PM IST

RR Vs MI LIVE score: मुंबई इंडियंस का स्क्वॉड

मुंबई इंडियंस: रयान रिकलटन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, कोरबिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, मयंक मारकंडे, ट्रेंट बोल्ट, रॉबिन मिंज, राज बावा, अश्वनी कुमार, हार्दिक पांड्या, क्विंटन डी कॉक, विल जैक्स, मयंक रावत, रघु शर्मा, अथर्व अंकोलेकर, एएम गजनफर, दानिश मलेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार।

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7 Apr 2026, 04:44:22 PM IST

RR Vs MI LIVE score: राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, ब्रिजेश शर्मा, रवि सिंह, शुभम दुबे, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला।

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