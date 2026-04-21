LSG vs RR: लखनऊ के गेंदबाजों के सामने होगी वैभव सूर्यवंशी के तूफान को रोकने की चुनौती

आईपीएल 2026 में 22 अप्रैल को लखनऊ में लखनऊ सुपर जॉइंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होगा। रॉयल्स जहां पिछले 2 मैचों से मिल रही हार के सिलसिले को तोड़ने को बेताब होगी, वहीं लखनऊ की टीम भी लय में आने के लिए पूरा जोर लगाएगी।

लगातार दो मैचों से हार झेल रही राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने शुरुआती प्रदर्शन से प्रेरणा लेकर लखनऊ सुपर जॉइंट्स (एलएसजी) के खिलाफ बुधवार को लखनऊ में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच में जीत की राह पर लौटने की कोशिश करेगी। इस मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी से निपटने की रहेगी। हालांकि एलएसजी के पास मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव जैसे गेंदबाज हैं जो अपनी छाप छोड़ सकते हैं।

राजस्थान रॉयल्स की टीम अभी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। इस 2008 की चैंपियन टीम ने अपने अभियान की शुरुआत लगातार चार जीत के साथ की थी, लेकिन उसके बाद पिछले दो मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा।

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सनराइजर्स हैदराबाद ने उसे 57 रन से करारी शिकस्त दी। इस मैच में तेज गेंदबाजों के सामने उसका शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया और उसने नौ रन के अंदर पांच विकेट गंवा दिए। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ पिछले मैच में राजस्थान अच्छी स्थिति में था लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाया। केकेआर के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच का रुख पलट दिया।

खराब फील्डिंग, बैटिंग में निरंतरता का अभाव RR की चिंता राजस्थान रॉयल्स के लिए उसकी फील्डिंग चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले मैच में रिंकू सिंह जब आठ रन पर खेल रहे थे तब नांद्रे बर्गर ने उनका कैच छोड़ दिया, जो टीम के लिए महंगा साबित हुआ। रिंकू ने अनुकूल रॉय के साथ मिलकर अंतिम ओवरों में मैच केकेआर के पक्ष में कर दिया।

राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी में निरंतरता का अभाव है। सनराइजर्स के खिलाफ उसका शीर्ष क्रम नहीं चल पाया जबकि केकेआर के खिलाफ मध्य और निचले क्रम के बल्लेबाज सलामी बल्लेबाजों वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल से मिली अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 81 रन जोड़े थे।

पिछले दो मैच में हार के बावजूद राजस्थान रॉयल्स की टीम एलएसजी के सामने मजबूत नजर आती है। एलएसजी लगातार तीन हार के बाद नौवें स्थान पर है।

सूर्यवंशी और जायसवाल ने इस सत्र में राजस्थान रॉयल्स को अच्छी शुरुआत दी है और अगर एलएसजी को मुकाबले में बने रहना है तो उसके गेंदबाजों को इन दोनों पर अंकुश लगाना होगा और शुरुआत में विकेट हासिल करने होंगे।

LSG के गेंदबाजी आक्रमण में नहीं दिख रही धार लेकिन एलएसजी के गेंदबाजों के हाल के प्रदर्शन को देखते हुए यह आसान नहीं होगा क्योंकि पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में उसके गेंदबाज नहीं चल पाए थे। प्रियांश आर्य और कूपर कॉनॉली की शानदार पारियों से पंजाब किंग्स ने सात विकेट पर 254 रन बनाकर एलएसजी को 54 रन से हराया था।

इस मैच में तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को छोड़कर एलएसजी का कोई भी अन्य गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। प्रिंस ने चार ओवर में 25 रन देकर दो विकेट लिए थे जबकि तेज गेंदबाज आवेश खान और मोहम्मद शमी अपनी गेंदों पर नियंत्रण नहीं रख पाए थे। मणिकरण सिद्धार्थ भी काफी महंगे साबित हुए हैं।

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एलएसजी उसके मध्य क्रम के बल्लेबाजों रियान पराग, शिमरोन हेटमायर और डोनोवन फरेरा को निशाना बनाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में नहीं हैं।

लखनऊ की बल्लेबाजी उसके लिए चिंता वाली बात एलएसजी के लिए उसकी बल्लेबाजी भी चिंता का विषय है जिसके कारण वह अभी तक अपनी सर्वश्रेष्ठ अंतिम एकादश तय नहीं कर पाया है। पिछले मैच में आयुष बडोनी को मिचेल मार्श के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए भेजने का फैसला कारगर साबित नहीं हुआ।

मार्श अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में नाकाम रहे हैं वहीं कप्तान ऋषभ पंत भी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। निकोलस पूरन की खराब फॉर्म ने एलएसजी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

एलएसजी को अगर अपनी संभावना बनाए रखनी तो उसके बल्लेबाजों और गेंदबाजों को मिलकर अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

टीम इस प्रकार हैं: लखनऊ सुपर जॉइंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान), एडेन मार्क्रम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, वानिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नोर्किया, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान।

राजस्थान रॉयल्स: रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, रवींद्र जड़ेजा, एडम मिल्ने, ब्रिजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा।