RR vs LSG Pitch Report: जयपुर में आज फिर लगेगा रनों का अंबार या गेंदबाज करेंगे शिकार? जानिए क्या है पिच रिपोर्ट
RR vs LSG Pitch Report: जयपुर में आज राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मैच खेला जाएगा। इस मैच में पिच का मिजाज कैसा हो सकता है? इसके बारे में जान लीजिए। राजस्थान के लिए यह मैच अहम है।
RR vs LSG Pitch Report: राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज यानी मंगलवार 19 मई को खेला जाएगा। यह मैच प्लेऑफ्स की रेस को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स के लिए अहम है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स तो बाहर है। ऐसे में राजस्थान को अगर प्लेऑफ्स की रेस में खुद को अपने दम पर जीवित रखना है तो यह मैच जीतना ही होगा। अन्यथा राजस्थान के लिए आगे की राह कठिन हो जाएगी। लखनऊ की टीम अपने फैंस को खुश करने के लिए राजस्थान का खेल खराब करना चाहेगी। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होगा। आप जान लीजिए कि पिच का मिजाज यहां कैसा होगा?
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अब तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास में कुल 67 मैच खेले गए हैं। इनमें से 24 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि 43 मैचों में रन चेज में टीमों को जीत मिली है। इस तरह यहां शाम के मैच में हर एक टीम टॉस जीतकर गेंदबाजी करना ही पसंद करती है।
हालांकि, टॉस जीतना और फिर मैच जीतना यहां जीत की गारंटी नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि आईपीएल में 37 मुकाबले टॉस जीतने वाली टीमों ने जीते हैं, जबकि 30 मैच उन टीमों ने भी जीते हैं, जिन्होंने टॉस गंवाया है। कोई भी मैच यहां बेनतीजा खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में टॉस की भूमिका तो है, लेकिन ओस को देखते हुए रन चेज में आसानी होती है।
पहली पारी का औसत स्कोर यहां 168 है, लेकिन आजकल की क्रिकेट में यह काफी नहीं है। कम से कम 210 रन यहां आपको जीत के लिए बनाने होंगे। 200 रनों तक इस समय सेफ स्कोर नहीं लगता है। पिछले कई साल से तो इम्पैक्ट प्लेयर भी आईपीएल में है। ऐसे में 25 से 30 रन आपको पहली पारी में ज्यादा ही बनाने पड़ते हैं।
8.47 रन प्रति ओर यहां गेंदबाज खर्च करते हैं, जबकि विकेट लेने के लिए उन्हें करीब 30 रनों का इंतजार करता है। 66.16 फीसदी विकेट तेज गेंदबाजों को मिलते हैं, जबकि 33.53 फीसदी विकेट यहां स्पिनरों को मिलते हैं। इस तरह गेंदबाज यहां औसतन कम रन खर्च करते हैं, लेकिन विकेट भी उन्हें उतने नहीं मिल पाते हैं।
IPL 2026 में यहां तीन मैच खेले जा चुके हैं और यह आखिरी मैच है। इससे पहले तीनों मैचों में 220-220 से ज्यादा का स्कोर बना है। दो बार टीमों ने चेज किया है, लेकिन एक बार खुद मेजबान टीम चेज नहीं कर पाई थी। आखिरी मैच को राजस्थान की टीम अपने स्वाभिमान के लिए खेलेगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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