RR vs LSG LIVE Score: कुछ देर में राजस्थान के 'करो या मरो' मैच का टॉस, वैभव सूर्यवंशी पर नजरें

RR vs LSG Live Score: आज आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) की टक्कर होगी। दोनों टीमें शाम साढ़े सात बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। यह रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान टीम के लिए 'करो या मरो' का मैच है। आरआर को अगर अपने दम पर प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने हैं तो मंगलवार को हार हाल में एलएसजी को हराना होगा। पराग ब्रिगेड 12 मैचों में 12 लेकर फिलहाल तालिका में पांचवें स्थान पर है। सिर्फ एक स्लॉट खाली है, जिसके लिए पांच टीमें रेस हैं। राजस्थान को पिछले तीन मैचों में हार मिली है। उसे जीत की राह पर लौटने के लिए खेल के हर विभाग में सुधार करना होगा। आरआर को एक बार फिर युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद होगी। वहीं, ऋषभ पंत की कप्तानी वाली एलएसजी अब आरआर का समीकरण बिगाड़ने की फिराक में होगी। लखनऊ का पहले ही प्लेऑफ की रेस से पत्ता कट चुका है। उसने 12 मैचों में से सिर्फ चार में जीत हासिल की है और तालिका में दसवें पायदान पर है। हालांकि, एलएसजी ने अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी थी।