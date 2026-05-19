RR vs LSG LIVE Score: कुछ देर में राजस्थान के 'करो या मरो' मैच का टॉस, वैभव सूर्यवंशी पर नजरें

RR vs LSG Live Score: कुछ देर में होगा टॉस
राजस्थान बनाम लखनऊ मैच शुरू होने में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं हैं। कप्तान रियान पराग और ऋषभ पंत टॉस के लिए सात बजे मैदान पर होंगे।
RR vs LSG Live Score
RR vs LSG Live Score: आज आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) की टक्कर होगी। दोनों टीमें शाम साढ़े सात बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। यह रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान टीम के लिए 'करो या मरो' का मैच है। आरआर को अगर अपने दम पर प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने हैं तो मंगलवार को हार हाल में एलएसजी को हराना होगा। पराग ब्रिगेड 12 मैचों में 12 लेकर फिलहाल तालिका में पांचवें स्थान पर है। सिर्फ एक स्लॉट खाली है, जिसके लिए पांच टीमें रेस हैं। राजस्थान को पिछले तीन मैचों में हार मिली है। उसे जीत की राह पर लौटने के लिए खेल के हर विभाग में सुधार करना होगा। आरआर को एक बार फिर युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद होगी। वहीं, ऋषभ पंत की कप्तानी वाली एलएसजी अब आरआर का समीकरण बिगाड़ने की फिराक में होगी। लखनऊ का पहले ही प्लेऑफ की रेस से पत्ता कट चुका है। उसने 12 मैचों में से सिर्फ चार में जीत हासिल की है और तालिका में दसवें पायदान पर है। हालांकि, एलएसजी ने अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी थी।
RR vs LSG Live Score: कुछ देर में होगा टॉस
राजस्थान बनाम लखनऊ मैच शुरू होने में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं हैं। कप्तान रियान पराग और ऋषभ पंत टॉस के लिए सात बजे मैदान पर होंगे।
RR vs LSG Live Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
राजस्थान का लखनऊ के खिलाफ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में पलड़ा भारी है। दोनों ने आईपीएल में आपस में कुल सात मैच खेले हैं। आरआर ने इस दौरान पांच जबकि एलएसजी ने दो मैचों में जीत दर्ज की। आरआर ने मौजूदा सीजन में अपने घरेलू मैदान सवाई मानसिंह स्टेडियम में अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। ऐसे में आरआर यहां एलएसजी को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी।
RR vs LSG Live Score: लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वॉड
ऋषभ पंत (कप्तान), अब्दुल समद, आयुष बडोनी, मैथ्यू ब्रीट्जके, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अवेश खान, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, दिग्वेश सिंह राठी, मयंक प्रभु यादव, वानिंदु हसरंगा, एनरिक नोर्किया, जोश इंग्लिस, मोहसिन खान, नमन तिवारी, आकाश महाराज सिंह, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, अर्जुन सचिन तेंदुलकर, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, एडेन मार्क्रम, निकोलस पूरन, अर्शिन कुलकर्णी।
RR vs LSG Live Score: राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड
रियान पराग (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन, दासुन शनाका, युध्दवीर चरक, रवि सिंह, विग्नेश पुथुर, ब्रिजेश शर्मा, शुभम दुबे, शिमरोन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस।
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