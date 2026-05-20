RR vs LSG Highlights: कल का मैच कौन जीता? वैभव सूर्यवंशी का टूटा दिल, चार टीमों की उम्मीदें खतरे में पड़ी
RR vs LSG Highlights: राजस्थान रॉयल्स ने हाई स्कोरिंग मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को धूल चटाई। आरआर की जीत से चार टीमों की प्लेऑफ की उम्मीदें खतरे में पड़ गई हैं।
RR vs LSG Highlights: राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2026 का 64वां मैच खेला गया। आरआर ने हाई स्कोरिंग मुकाबले में एलएसजी को सात विकेट से रौंदा। लखनऊ की टीम ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 220/5 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में राजस्थान ने 19.1 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से टारेगट चेज कर लिया। यह आरआर की मौजूदा सीजन में घरेलू मैदान पर पहली जीत है।
वैभव सूर्यवंशी का टूटा दिल
15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने आरआर के लिए तूफानी पारी खेली लेकिन उनका दिल टूट गया। दरअसल, सूर्यवंशी महज सात रनों से अपने तीसरे आईपीएल शतक से चूक गए। उन्होंने 38 गेंदों में सात चौकों और 10 छक्कों के दम पर 93 रन बनाए। उन्होंने कार्यवाहक कप्तान यशस्वी जायसवाल (43) के साथ पहले विकेट के लिए 75 जबकि ध्रुव जुरेल (नाबाद 53) के साथ दूसरे विकेट के लिए 105 रनों की अहम साझेदारी की। सूर्यवंशी को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया।
मिचेल मार्श भी शतक से चूके
एलएसजी के सलामाी बल्लेबाज मिचेल मार्श भी शतक से चूके। उन्होंने 57 गेंदों में 11 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 96 रनों की पारी खेली। उन्होंने मौजूदा सीजन में तीसरी बार 90 से अधिक का स्कोर बनाया। मार्श ने जोश इंग्लिस (60) के संग पहले विकेट के लिए 109 रन जोड़े। उन्होंने निकोलस पूरन (16) के साथ दूसरे विकेट के लिए 46 और कप्तान ऋषभ पंत (35) के संग तीसरे विकेट के लिए 64 रनों की पार्टनरशिप की। पंत की बल्लेबाजी में हालांकि आत्मविश्वास की कमी साफ दिखी। भारतीय टेस्ट टीम की उपकप्तानी छिनने और वनडे टीम से बाहर किए जाने का असर उनके खेल पर दिखाई दिया।
खतरे में चार टीमों की उम्मीदें
आरआर की जीत से चार टीमों की प्लेऑफ की उम्मीदें खतरे में पड़ गई हैं। प्लेऑफ का केवल एक स्लॉट खाली है और रेस में कुल पांच टीमें हैं। आरआर को अगर-मगर के बिना प्लेऑफ की उम्मीदें बनाए रखने के लिए आखिरी दो मैच जीतना जरूरी था। राजस्थान ने एक पड़ाव पार कर लिया है और अब आखिरी लीग मैच में मुंबई इंडियंस (24 मई) से टक्कर होगी। यह मैच जीतते ही आरआर की प्लेऑफ में एंट्री हो जाएगी। आरआर के फिलहाल 13 मैचों में 14 अंक हैं और चौथे पायदान पर पहुंच गई है। एलएसजी पहले ही रेस से बाहर हो चुकी है। लखनऊ की टीम दसवें नंबर पर हैं। उसने 13 मैचों से 9 गंवाए हैं।
RR vs LSG मैच के बाद पॉइंट्स टेबल
|पोजीशन
|टीम
|कुल मैच
|जीत
|हार
|कोई नतीजा नहीं
|नेट रन रेट
|अंक
|1
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Q)
|13
|9
|4
|0
|1.065
|18
|2
|गुजरात टाइटंस (Q)
|13
|8
|5
|0
|0.400
|16
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद (Q)
|13
|8
|5
|0
|0.350
|16
|4
|राजस्थान रॉयल्स
|13
|7
|6
|0
|0.083
|14
|5
|पंजाब किंग्स
|13
|6
|6
|1
|0.027
|13
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स
|13
|6
|7
|0
|-0.027
|12
|7
|दिल्ली कैपिटल्स
|13
|6
|7
|0
|-0.871
|12
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|12
|5
|6
|1
|-0.038
|11
|9
|मुंबई इंडियंस (E)
|12
|4
|8
|0
|-0.504
|8
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स (E)
|13
|4
|9
|0
|-0.702
|8
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।