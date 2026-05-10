शुभमन गिल ने छिड़का RR के जख्मों पर नमक, CSK-RCB के बाद राजस्थान को चिढ़ाया; राशिद खान ने भी दिया साथ

शुभमन गिल मैदान पर तो विपक्षी टीमों की बैंड बजा रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर वह उनके जख्मों पर नमगर छिड़क रहे हैं। आईपीएल 2026 में हर मैच जीतने के बाद वह एक चिढ़ाने वाला पोस्ट करते हैं।

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल का आईपीएल 2026 में एक नया रूप देखने को मिला है। मैदान पर विपक्षी टीमों की बैंड बजाने के बाद वह सोशल मीडिया पर उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। वह कुछ ऐसी पोस्ट करते हैं जिससे हारने वाली टीम और उनके फैंस चिढ़ जाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ गिल ऐसा कर चुके हैं। अब राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से धूल चटाने के बाद उन्हें चिढ़ाया है। इस बार शुभमन गिल का साथ प्लेयर ऑफ द मैच रहे राशिद खान ने भी दिया है।

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शुभमन गिल ने इंस्टाग्राम पर अपनी और राशिद खान की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘पिंक सिटी, ब्लू रिजल्ट, खम्मा घणी।’

कप्तान शुभमन गिल की 84 रन की विस्फोटक पारी और साई सुदर्शन के शानदार अर्धशतक के बाद राशिद खान (33 रन पर चार विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के कमाल से गुजरात टाइटंस ने अहम मुकाबले में शनिवार को राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से शिकस्त देकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को मजबूत किया। टाइटंस ने मौजूदा सत्र का अपना सबसे बड़ा स्कोर चार विकेट पर 229 रन बनाने के बाद रॉयल्स की पारी को 16.3 ओवर में 152 रन पर समेटकर लगातार चौथी जीत दर्ज की।

इस बड़ी जीत से टाइटंस की टीम अपना नेट रन रेट सुधारने में सफल रही। टीम की यह 11 मैचों में सातवीं जीत है और वह 14 अंक के साथ तालिका में पांचवें से दूसरे स्थान पर पहुंच गई। रॉयल्स इतने ही मैचों में पांचवीं हार के बाद 12 अंक के साथ पांचवें स्थान पर खिसक गई है।

राशिद को गेंदबाजी में जेसन होल्डर (12 रन पर तीन विकेट) और कागिसो रबाडा (33 रन पर दो विकेट) का अच्छा साथ मिला। मोहम्मद सिराज ने चार ओवर में 55 रन लुटाए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का अहम विकेट चटकाया।

रॉयल्स के लिए रविंद्र जडेजा ने 25 गेंदों में 38, वैभव सूर्यवंशी ने 16 गेंदों में 36 और ध्रुव जुरेल ने 10 गेंदों में 24 रन का योगदान दिया।

पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर गिल ने बाएं पैर में परेशानी के बावजूद 44 गेंदों में नौ चौकों और तीन छक्कों की मदद से तेजतर्रार 84 रन बनाए। सुदर्शन ने 36 गेंदों में छह चौके और दो छक्कों की सहायता से 55 रन की उपयोगी पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई।

पारी के अंतिम ओवरों में वॉशिंगटन सुंदर ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों में नाबाद 37 रन बनाए, जबकि राहुल तेवतिया ने चार गेंदों में नाबाद 14 रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। तेवतिया ने आखिरी ओवर में दो छक्के जड़े, जिससे टीम ने 21 रन बटोरे और मौजूदा सत्र का अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया।