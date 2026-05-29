RR VS GT मैच में हुआ ब्लंडर, टॉस जीतकर भी क्यों हार गए शुभमन गिल? कहीं भुगतना ना पड़ जाए खामियाजा
आईपीएल 2026 के इस दूसरे क्वालीफायर में टॉस के दौरान एक ब्लंडर देखने को मिला। उस एक खास घटना की वजह से टॉस भी दोबारा करना पड़ा। जानिए दोनों टीमों की प्लेइंग XI और इस विशेष घटना के बारे में।
आईपीएल 2026 का क्वालीफायर-2 RR VS GT के बीच महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टॉस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी पहले फील्डिंग और गेंदबाजी करते नजर आएंगे।
टॉस के दौरान हो गया ये ब्लंडर
आईपीएल 2026 के इस दूसरे क्वालीफायर में टॉस के दौरान एक ब्लंडर देखने को मिला। उस एक खास घटना की वजह से टॉस भी दोबारा करना पड़ा। दरअसल राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच में टॉस के दौरान दोनों कप्तान पूरी तरह से तैयार थे और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का भी उछाल दिया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने हेड का कॉल भी कर दिया। लेकिन शुभमन गिल और मैच रेफरी को उनका कॉल सुनाई नहीं दिया। हालांकि, सिक्का शुभमन गिल के ही पक्ष गिरा था। सिक्का उछलने के दौरान कॉल इतनी लाउडर नहीं थी जिसकी वजह से पहली बार उछाले गए सिक्के से निकने नतीजे के आधार पर टॉस का फैसला नहीं हुआ बल्कि रवि शास्त्री ने कहा कि दोबारा सिक्का उछाला जाएगा। इसके बाद दोबारा सिक्का उछाला गया और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया।
पहली बार गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता। लेकिन रद्द हो गया।
दूसरी बार राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने टॉस जीता और फाइनल माना गया।
टॉस के दौरान GT और RR के कप्तानों ने क्या कहा?
टॉस के दौरान राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने कहा " हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। विकेट लगभग वैसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी ओवरों में पिच धीमी हो जाती है और हमारे पास इसके लिए उपयुक्त गेंदबाज हैं। हमें बस 40 ओवरों तक बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है, जो बेहतर खेलेगा वही जीतेगा। सहायक स्टाफ ने रिकवरी और चोट के मामलों में शानदार सहयोग दिया है। टीम वही रहेगी। वहीं, गुजरात टाइटंस के कप्तान ने टॉस गंवाने के बाद कहा- "हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। इस विकेट पर पहले ही चालीस ओवर खेले जा चुके हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारे पास सब कुछ दांव पर लगा है, यह करो या मरो की स्थिति है। उन्होंने टीम में एक बदलाव की जानकारी दी। कहा टीम में साई किशोर की वापसी हुई है।
GT VS RR मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग XI क्या है?
गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज।
राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (डब्ल्यू), रियान पराग (सी), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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