RR vs GT Highlights: कल का मैच कौन जीता? पॉइंट्स टेबल में गुजरात की लंबी छलांग; अब किसके पास ऑरेन्ज और पर्पल कैप
RR vs GT Highlights: गुजरात टाइटंस की टीम ने राजस्थान के खिलाफ 77 रनों की जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। पर्पल कैप लिस्ट में रबाडा ने भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ दिया है। यहां जानिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है।
गुजरात टाइटंस ने शनिवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स को एकतरफा मुकाबले में धोया। राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस ने चार विकेट पर 229 रन बनाने के बाद राजस्थान रॉयल्स को 16.3 ओवर में 152 रन पर आउट कर दिया। रॉयल्स की ओर से रविंद्र जडेजा ने 38 जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 36 रन का योगदान दिया। राशिद खान टाइटंस के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने चार ओवर में 33 रन देकर चार विकेट लिये। जेसन होल्डर को तीन सफला मिली। राजस्थान ने 11 मैच खेलते हुए 6 विकेट मैच गंवा दिए हैं, जबकि गुजरात टाइटंस की टीम लगातार चौथा मैच जीतते हुए पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।
राजस्थान-गुजरात मैच का टर्निंग पॉइंट
गुजरात टाइटंस के स्टार स्पिनर राशिद खान ने एक ही ओवर में दो विकेट लेकर राजस्थान रॉयल्स की जीतने की सारी उम्मीदें खत्म कर दी और यही मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। राशिद खान ने आठवें ओवर में तीसरी और पांचवीं गेंद पर विकेट हासिल किया। उन्होंने ध्रुव जुरेल और फरेरा को पवेलियन भेजा। राशिद खान ने 4 ओवर में 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट चटकाए। राजस्थान ने 8 ओवर के अंदर ही पांच विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद उनकी वापसी नामुमकिन हो गई।
गुजरात-राजस्थान का प्लेऑफ का समीकरण
गुजरात टाइटंस ने मौजूदा सीजन का अपना सबसे बड़ा स्कोर चार विकेट पर 229 रन बनाने के बाद रॉयल्स की पारी को 16.3 ओवर में 152 रन पर समेटकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। इस दमदार जीत से गुजरात टाइटंस की टीम का नेट रन रेट बेहतर हो गया। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात की 11 मैचों में सातवीं जीत है। टीम 14 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में पांचवें से दूसरे स्थान पर पहुंच गई। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम 11 मैचों में पांचवीं हार के बाद 12 अंक के साथ पांचवें स्थान पर खिसक गई है। राजस्थान को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अंतिम तीन मैचों को जीतना जरूरी है। क्योंकि अन्य टीमें भी पूरा जोर लगा रही हैं।
राशिद खान बने प्लेयर ऑफ द मैच
गुजरात टाइटंस के स्टार स्पिनर राशिद खान को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राशिद खान ने 4 ओवर में 33 रन देकर चार विकेट चटकाए। राशिद ने ध्रुव जुरेल, फरेरा, रविंद्र जडेजा और शुभम दुबे का विकेट झटका। राशिद खान ने एक ही ओवर में दो विकेट निकाले थे, जिससे राजस्थान रॉयल्स के लिए जीत के सभी रास्ते लगभग बंद हो गए थे।
पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस की लंबी छलांग
गुजरात टाइटंस की टीम ने शनिवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 77 रनों से जीत हासिल करते हुए पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाई है। गुजरता ने आईपीएल 2026 के 52वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हराकर अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज की। इसी के अंक तालिका में उसके 14 अंक हो गये और वह दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। इस मैच से पहले गुजरात की टीम पांचवें स्थान पर थी। राजस्थान रॉयल्स की टीम 11 मैचों में 6 जीत और 12 अंक के साथ पांचवें स्थान पर हैं। पॉइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 14 अंक के साथ पहले स्थान पर है। हैदराबाद का गुजरात से बेहतर रन रेट है। पंजाब तीसरे और बेंगलुरु की टीम चौथे स्थान पर काबिज है।
RR vs GT मैच के बाद IPL 2026 Points Table
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|कोई परिणाम नहीं
|अंक
|नेट रन रेट (NRR)
|1
|सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)
|11
|7
|4
|0
|14
|+0.737
|2
|गुजरात टाइटन्स (GT)
|11
|7
|4
|0
|14
|+0.228
|3
|पंजाब किंग्स (PBKS)
|10
|6
|3
|1
|13
|+0.571
|4
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
|10
|6
|4
|0
|12
|+1.234
|5
|राजस्थान रॉयल्स (RR)
|10
|6
|5
|0
|12
|+0.082
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)
|10
|5
|5
|0
|10
|+0.151
|7
|कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)
|10
|4
|5
|1
|9
|-0.169
|8
|दिल्ली कैपिटल्स (DC)
|11
|4
|7
|0
|8
|-1.154
|9
|मुंबई इंडियंस (MI)
|10
|3
|7
|0
|6
|-0.649
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)
|10
|3
|7
|0
|6
|-0.934
ऑरेन्ज कैप किसके पास
ऑरेन्ज कैप की रेस में नए चेहरे आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में सिर्फ हैदराबाद के बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिल रहा था लेकिन अब अन्य टीमों के खिलाड़ी भी बेहतर प्रदर्शन करके आगे आ रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 11 मैचों में 494 रन बनाए हैं। अभिषेक ने 11 मैचों में 475 और केएल राहुल ने इतने ही मैचों में 468 रन बनाए हैं। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल 10 मैचों में 462 रनों के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। वैभव सूर्यवंशी 11 मैचों में 440 रन के साथ पांचवें पायदान पर हैं। सुदर्शन ने भी 11 मैचों में 440 रन बनाए हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|चौके
|छक्के
|हेनरिक क्लासेन
|11
|11
|494
|54.89
|157.32
|36
|23
|अभिषेक शर्मा
|11
|11
|475
|47.50
|210.18
|43
|36
|केएल राहुल
|11
|11
|468
|46.80
|180.00
|48
|24
|शुभमन गिल
|10
|10
|462
|46.20
|160.42
|44
|20
|साई सुदर्शन
|11
|11
|440
|40.00
|157.71
|44
|20
|वैभव सूर्यवंशी
|11
|11
|440
|40.00
|236.56
|38
|40
|संजू सैमसन
|10
|10
|402
|57.43
|167.50
|42
|21
|रयान रिकेलटन
|8
|8
|380
|54.29
|190.95
|25
|33
|विराट कोहली
|10
|10
|379
|47.38
|164.07
|42
|15
|कूपर कॉनली
|10
|10
|377
|53.86
|171.36
|31
|26
पर्पल कैप की रेस में कौन आगे
गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने भुवनेश्वर कुमार को आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में पीछे छोड़ दिया है। रबाडा के 11 मैचों में 18 विकेट हो गए हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार के नाम 10 मैचों में 17 विकेट हैं। चेन्नई के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने 10 मैचों में 17 विकेट लिए। प्रिंस यादव के नाम 16 और इशान मलिंगा ने 16 विकेट लिए हैं।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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