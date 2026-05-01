RR Vs DC: क्या कुलदीप यादव को रडार पर लेंगे वैभव सूर्यवंशी? तारीफ में पहले ही कसीदे पढ़ चुके हैं चाइना मैन
आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में वैभव सूर्यवंशी और कुलदीप यादव पहली बार आमने-सामने होंगे। कुलदीप ने वैभव की तारीफ में बहुत कुछ कहा है। चाइनामैन का इस सीजन प्रदर्शन पहले ही खराब है और उनके सामने इनफॉर्म सूर्यवंशी होंगे। कौन मारेगा बाजी देखना होगा।
आईपीएल 2026 का 43वां मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शुक्रवार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाना है। इस मैच में एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स और भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिनर जिन्हें चाइनामैन के नाम से भी जाना जाता है कुलदीप यादव होंगे, वहीं दूसरी तरफ उनका मुकाबला 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी से होगा। वैभव सूर्यवंशी और कुलदीप यादव अब तक एक बार भी आमने-सामने नहीं हुए हैं ऐसे में यह पहली बार होगा जब दोनों के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी।
वैभव सूर्यवंशी की रडार पर होंगे कुलदीप यादव
इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अब तक तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 9 मैचों की 9 पारियों में 400 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 44.44 की औसत और 238.10 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है जिसमें 34 चौके और 37 छक्के लगाए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने इस टूर्नामेंट में ज्यादातर दिग्गज गेंदबाजों चाहे जसप्रीत बुमराह हों, ट्रेंट बोल्ट हों, जोश हेजलवुड हों या फिर भुवनेश्वर कुमार ही क्यों ना हों, सभी को चौके छक्के बरसाए हैं। ऐसे में देखना दिलचप्स होगा कि कुलदीप यादव वैभव सूर्यवंशी के सामने कैसी गेंदबाजी करते हैं। कुलदीप यादव के लिए यह सीजन उतना शानदार नहीं गुजर रहा है और उन्होंने अब तक 8 मैचों में गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान वे काफी महंगे साबित हुए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 19.71 का और इकोनॉमी रेट 10.26 का है। कुलदीप यादव के लिए यह पहला ऐसा आईपीएल सीजन है, जब उनका गेंदबाजी का इकोनॉमी रेट 10 से अधिक का है।
कुलदीप ने कहा- मैंने ऐसा टैलेंट नहीं देखा
मैच से पूर्व वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात करते हुए दिग्गज स्पिनर कुलदीप यादव ने कहा है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में इस तरह का खिलाड़ी नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि वैभव का निडर होकर क्रिकेट की पिच के बीच शॉट्स लगाना ही उन्हें खास खिलाड़ी बनाता है। उन्होंने कहा "सूर्यवंशी को मैंने बॉलिंग नहीं डाली है अभी तक, लेकिन जहां तक मैंने देखा है वह अविश्सनीय क्रिकेट खेल रहा है। मैंने ऐसा खिलाड़ी अपनी लाइफ में नहीं देखा है। उसकी फियरलेस अप्रोच और स्किल पर बिलीव ही उसे खास बना रहा है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा क्रिकेटर नहीं देखा है। मैंने भी 15 साल की उम्र में अंडर 15 क्रिकेट खेला है, लेकिन इस लीग में जहां दुनिया के एक से बढ़कर एक गेंदबाज हैं, उनका सामना करते हुए इस तरह का प्रदर्शन देने वाला 15 साल का इस तरह का टैलेंट मैंने नहीं देखा है।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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