मेरी इनिंग्स का कोई मतलब नहीं; रियान पराग ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा? केएल राहुल ने स्ट्राइक रेट पर की बात

राजस्थान रॉयल्स को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 225 रन बनाकर भी हार का सामना करना पड़ा। डीसी की जीत के हीरो केएल राहुल रहे। राहुल ने दिल्ली को मैच जिताने के साथ-साथ ऑरेंज कैप पर भी कब्जा जमाया।

राजस्थान रॉयल्स को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 225 रन बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। कप्तान रियान पराग ने 90 रनों की शानदार पारी खेली, मगर केएल राहुल ने अर्धशतक जड़ उनकी इस पारी पर पानी फेरा। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज कर 7 विकेट से इस मैच में जीत दर्ज की। मैच के बाद कप्तान रियान पराग ने किस पर हार का ठीकरा फोड़ा और RR vs DC मैच के हीरो केएल राहुल ने अपने स्ट्राइक रेट को लेकर क्या कुछ कहा, आईए जानते हैं-

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

रियान पराग ने मैच के बाद कहा, "मुझे लगता है कि यह एक अच्छा स्कोर था। मुझे लगा कि 200 यहां एक पार स्कोर था। यह थोड़ा धीमा होने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि हम बीच के ओवरों में और बेहतर बॉलिंग कर सकते थे, उन्हें ज्यादा मौके नहीं देने देते। और फिर एक ही ओवर में बहुत सारी बाउंड्री और यह दोहराया गया। तो मुझे लगा कि हम इसमें चूक गए, लेकिन हमारे फैसले से कोई नुकसान नहीं हुआ।

(फेरेरा को प्रमोट न करने के फैसले पर) यह असल में एक लेफ्टी आइडिया था और मुझे असल में नहीं पता। क्या, छह, सात ओवर बाकी थे, या नहीं, आठ, नौ ओवर बाकी थे? हम इसे थोड़ा टालना चाहते थे, स्पिनरों से लगभग 8 या 9 रन बनाना चाहते थे और फिर पहली बॉल से पेस बॉलिंग का सामना करना चाहते थे। मुझे लगता है कि यही प्लान था, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी।

(उनकी चोट पर) उम्मीद है कि यह बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन हैमस्ट्रिंग में थोड़ी चोट है। शुक्र है, हमारे पास लगभग एक हफ्ते का ब्रेक है, तो हम इसे ठीक कर लेंगे।

(उनकी बैटिंग पर) मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी क्रिटिक या इस बारे में बात करने वाले किसी भी व्यक्ति का जवाब देने की जरूरत है। लेकिन आखिर में, मेरा काम दो पॉइंट्स लेना है। इसलिए अगर हम गेम हार भी जाते हैं तो मेरा स्कोर और मेरी इनिंग्स का कोई मतलब नहीं है।"

RR vs DC मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने केएल राहुल बोले, "हम जीतने के लिए ही खेल खेलते हैं। इतने सालों तक खेलने के बाद, नंबर्स मायने रखते हैं। मेरा मतलब है, आप खुश होते हैं कि आप रन बनाते हैं और आप ये बड़े रन बनाते हैं और रिकॉर्ड तोड़ते हैं। लेकिन अगर आप गेम के बाद W नहीं पाते हैं, तो यह उतना मजेदार नहीं होता।

(आपको यह पक्का करने के लिए क्या करना पड़ा कि ड्रेसिंग रूम सही जगह पर रहे और आप अगले मैच के लिए सही जगह पर रहें?) नहीं, ड्रेसिंग रूम हमेशा एक अच्छी जगह पर रहा है। हम उस ड्रेसिंग रूम को जितना हो सके बैलेंस्ड रखने की कोशिश करते हैं। और हम समझते हैं कि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं गए हैं, लेकिन अगर आपको सच में गहराई से देखना है कि क्या हम गलतियां कर रहे हैं या कुछ बड़ी गलतियां कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। ड्रेसिंग रूम में हमारी कुछ ईमानदार बातें हुईं। हां, हम बड़े पलों का फायदा नहीं उठा सके। पिछले गेम को छोड़कर, बाकी सभी गेम में हम मुकाबले में थे और अगर एक ओवर भी हमारे पक्ष में जाता, तो हम जीतने वाली टीम में होते। इसलिए हमें एहसास है कि हमने कुछ अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन कुछ एरिया ऐसे थे जिनमें हमें सच में शार्प और क्रिस्प होने की जरूरत थी। और यह कॉम्पिटिशन और T20 क्रिकेट आपको दूसरा मौका नहीं देता। इसलिए यह जरूरी था कि हम अपने चांस लें और जब हम आगे हों, तो सच में जोर लगाकर गेम खत्म करें, जो हम नहीं कर रहे थे। इसलिए बहुत खुश हूं कि हम यह जीत पाए और हम कुछ और जीत हासिल करने का इंतजार कर रहे हैं और इससे हमें और कॉन्फिडेंस मिलेगा।

(जब हम आपकी इनिंग्स में आगे बढ़ रहे थे तो आपके बल्ले से गेंद टकरा रही थी, आपको कितना मजा आया?) हां, मुझे आया। मुझे उम्मीद थी कि मैं पावरप्ले में कुछ और बॉल खेल पाऊंगा। लेकिन जिस तरह से पथुम ने बैटिंग की, मेरे लिए करने को ज्यादा कुछ नहीं था। मुझे बस दूसरी तरफ खड़े होकर देखना था कि वह बॉल को कैसे मार रहा है। जिस तरह से उसने बैटिंग की, उसने हमें गेम में सबसे आगे कर दिया। हम पावरप्ले से यही उम्मीद करते हैं। हम आप पर जल्दी अटैक करते हैं। वे सच में एक बहुत अच्छी टीम हैं जो बैट और बॉल दोनों से पावरप्ले में गेम जीतती है। बॉल के साथ भी, मुझे लगता है कि हमने बैट से भी बहुत अच्छी शुरुआत की। इससे हमें वह शुरुआत मिली जिसकी हमें 220 के गेम में जरूरत थी।

(पथुम के साथ पार्टनरशिप) हां, हम करते हैं। मेरा मतलब है, हम ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन हां, बस एक-दूसरे को याद दिलाते रहते हैं कि सही क्रिकेट शॉट खेलें और पावरप्ले में जितना हो सके उतना अग्रेसिव रहें और पावरप्ले का इस्तेमाल करें। तो हां, बस इतना ही। और उसने इस सीजन में जो गेम खेले हैं, उनमें उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन वह 40 के पार नहीं जा सका, और मुझे लगता है, IPL में 50 रन बनाना, उसका पहला IPL सीजन निश्चित रूप से उसे बहुत कॉन्फिडेंस देगा और उम्मीद है कि वह वहां से आगे बढ़ेगा और टीम को ये शुरुआत देता रहेगा।