Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

RR Vs DC LIVE Score: आज दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेंगे राजस्थान के सूरमा, वैभव पर होगी खास नजर

RR Vs DC LIVE Score: आज टूर्नामेंट का 43वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स लाइव ब्लॉग

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Fri, 01 May 2026 04:52 PM IST
WhatsAppFacebookX
हमें फॉलो करेंGoogle NewsYouTube

RR Vs DC LIVE Score: IPL 2026 Rajasthan Royals vs Delhi Capitals live blog में आपका स्वागत है। आज टूर्नामेंट का 43वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।

राजस्थान रॉयल्स की टीम इस समय शानदार फॉर्म में दिख रही है। उसके सलामी बल्लेबाज Vaibhav sooryavanshi और यशस्वी जायसवाल अच्छी लय में दिख रहे हैं और ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं। 3 नंबर पर ध्रुव जुरैल भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर आग उगल रहे हैं।

वहीं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम बीते कुछ मैचों में बेहद खराब प्रदर्शन कर रही है। पिछले मुकाबले में आरसीबी ने अक्षर पटेल की अगुआई वाली टीम को सिर्फ 75 रनों पर ऑलआउट कर दिया था। वहीं, उससे पहले वाले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ टीम 265 रनों के लक्ष्य को भी डिफेंड करने में असफल रही थी। टीम की ना तो गेंदबाजी ठीक चल रही है और ना ही कोई बल्लेबाजी में ही दम देखने को मिल रहा है। ऐसे में कप्तान अक्षर पटेल काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। आज के मैच में देखना होगा कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम कैसे कमबैक करती है।

पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमों की स्थिति

पॉइंट्स टेबल पर राजस्थान रॉयल्स की टीम 9 मैचों में 6 जीत और तीन हार के साथ 12 अकों के साथ चौथे स्थान पर है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8 मैचों में 3 जीत और 5 हार के साथ सूची में 7वें स्थान पर 6 अंक लेकर मौजूद है। आज के मैच में अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत हासिल कर लेती है तो वह टेबल टॉप कर लेगा।

टीमें:

1 May 2026, 04:52:08 PM IST

RR Vs DC LIVE Score: दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वॉड

साहिल पारख, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), दुशमंथा चमीरा, काइल जैमीसन, कुलदीप यादव, टी नटराजन, औकिब नबी डार, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, पथुम निसांका, रेहान अहमद, माधव तिवारी, मिशेल स्टार्क, करुण नायर।

Share
1 May 2026, 04:41:50 PM IST

RR Vs DC LIVE Score: कैसा है राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड

वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यशराज पुंजा, रवि सिंह, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, शुभम दुबे, शिम्रोन हेटमायर, एडम मिल्ने, अमन राव पेराला, विग्नेश पुथुर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, क्वेना मफाका, युद्धवीर सिंह चरक, सुशांत मिश्रा, कुलदीप सेन, संदीप शर्मा।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
IPL 2026

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsक्रिकेटआईपीएल 2026 (IPL 2026)RR Vs DC LIVE Score: आज दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेंगे राजस्थान के सूरमा, वैभव पर होगी खास नजर