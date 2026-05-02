RR VS DC Highlights: कौन जीता कल का मैच? ऑरेंज कैप-पर्पल कैप किसके नाम, पॉइंट्स टेबल पर कौन-कहां, सब जानिए
आईपीएल 2026 में शुक्रवार को कौन सी टीम ने मैच जीता, किसके नाम ऑरेंज कैप और पर्पल कैप रही, साथ ही पॉइंट्स टेबल पर किन टीमों का दबदबा देखने को मिला सब एक ही रिपोर्ट में इस हाइलाइट में जानिए।
आईपीएल 2026 में 1 मई यानी कल राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हाईस्कोरिंग मुकाबला खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने जीत हासिल कर ली। लगातार तीन मैचों से हार रही दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जीत हासिल की और पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति में भी सुधार किया।
शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 226 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था, जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने 19.1 में 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की ओर से कप्तान रियान पराग ने 50 गेंदों में 90 रनों की पारी खेली। हालांकि, उनकी यह पारी बेकार चली गई। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पथुम निसांका ने 33 गेंदों में 62 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने 50 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली और लक्ष्य को दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी आसान कर दिया।
केएल राहुल बने प्लेयर ऑफ द मैच, ऑरेंज कैप भी जीती
आज के मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। राहुल लगातार पिछले कुछ मैचों से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनकी टीम को अब जाकर जीत मिली है। 75 रनों की इस दमदार पारी के साथ ही केएल राहुल का अब ऑरेंज कैप में भी कब्जा हो गया है। उन्होंने अभिषेक शर्मा से ऑरेंज कैप छीन ली है। केएल राहुल ने अब 9 मैचों की 9 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 433 रन बनाए हैं और इस साल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर बने हुए हैं।
RR VS DC मैच के बाद ऑरेंज कैप की सूची में टॉप-5 प्लेयर
- केएल राहुल- 9 पारियों में 433 रन
2. अभिषेक शर्मा- 9 पारियों में 425 रन
3. हेनरिक क्लासेन- 9 पारियों में 414 रन
4. वैभव सूर्यवंशी-10 पारियों में 404 रन
5. विराट कोहली- 9 पारियों में 319 रन
इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने एक विकेट हालिल किया और इसके साथ वे पर्पल कैप की रेस में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। टॉप पर अब भी आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्ववर कुमार बने हुए हैं।
RR VS DC मैच के बाद पर्पल कैप की सूची में टॉप-5 गेंदबाज
1. भुवनेश्वर कुमार- 9 पारियं में 17 विकेट
2. जोफ्रा आर्चर- 10 पारियों में 15 विकेट
3. ईशान मलिंगा- 9 पारियों में 15 विकेट
4. अंशुल कंबोज- 8 पारियों में 14 विकेट
5. कगिसो रबाडा- 9 पारियों में 14 विकेट
दिल्ली कैपिटल्ल ने इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल पर एक स्थान की छलांग लगाई है। अब वे 9 मैचों में 4 जीत और 5 हार के साथ 8 अंक हासिल कर लिए हैं और अंक तालिका में 6वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं, राजस्थान रॉयल्स की टीम 10 मैचों में 6 जीत और 4 हार के साथ 12 अंक अर्जित करके अभी भी चौथे नंबर पर बनी हुई है।
RR VS DC मैच के बाद पॉइंट्स टेबल पर कौन सी टीम किस स्थान पर
1. PBKS, 8 मैच, 6 जीत, 1 हार, 1 बिना रिजल्ट कुल 13 अंक
2. RCB, 9 मैच, 6 जीत, 3 हार, 12 अंक
3. SRH, 9 मैच, 6 जीत, 3 हार, 12 अंक
4. RR, 10 मैच, 6 जीत, 4 हार, 12 अंक
5. GT, 9 मैच, 5 जीत, 4 हार, 10 अंक
6. DC, 9 मैच, 4 जीत, 5 हार, 8 अंक
7. CSK, 8 मैच, 3 जीत, 5 हार, 6 अंक
8. KKR, 8 मैच, 2 जीत, 5 हार, 1 बिना रिजल्ट कुल, 5 अंक
9. MI, 8 मैच, 2 जीत, 6 हार, 4 अंक
10. LSG, 8 मैच, 2 जीत, 6 हार, 4 अंक
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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