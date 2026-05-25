RR के कप्तान रियान पराग का कबूलनामा- यकीनन फिट नहीं हूं; प्लेऑफ में कहीं महंगा न पड़ जाए?
राजस्थान रॉयल्स IPL 2026 में अपना आखिरी लीग मैच जीतकर आखिरकार प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब हो गई। रविवार को MI को 30 रन से शिकस्त देने के बाद टीम शान से प्लेऑफ में पहुंची लेकिन मैच के बाद कप्तान रियान पराग ने जो कुछ कहा उससे टीम की चिंता बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि वह यकीनन फिट नहीं हैं।
राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 में अपना आखिरी लीग मैच जीतकर आखिरकार प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब हो गई। रविवार को मुंबई इंडियंस को 30 रन से शिकस्त देने के बाद टीम शान से प्लेऑफ में पहुंची लेकिन मैच के बाद कप्तान रियान पराग ने जो कुछ कहा उससे टीम की चिंता बढ़ सकती है। पराग ने कहा कि वह 'निश्चित तौर पर फिट नहीं' हैं। हालांकि उन्होंने अगले मैच में खेलने का भरोसा जताया है। वह आईपीएल 2026 में हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से पहले ही आरसीबी और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ कुल दो मैच में नहीं खेल पाए थे। अब अगर प्लेऑफ स्टेज में वह कोई मैच खेलने से चूकते हैं तो टीम के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है।
फिट नहीं, लेकिन अगला मैच जरूर खेलूंगा: पराग
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने कहा कि वह अभी शत-प्रतिशत फिट नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं निश्चित तौर पर फिट नहीं हूं। ये सब कुछ मानसिक मजबूती का मामला है। मुझे आज या अगले मैच में नहीं खेलना था। लेकिन मैं अगला मैच जरूर खेलूंगा। जोफ्रा चट्टान की तरह मजबूत हैं। जड्डू भी बहुत मजबूत हैं। वह एक योद्धा हैं। हमें तो काफी पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफ़ाई कर लेना चाहिए था। अब हम अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं।’
मुंबई इंडियंस को हराने के बाद रियान पराग ने कहा कि उन्होंने इस आईपीएल सीजन में कई साहसिक फैसले लिए। उन्होंने कहा कि मैदान पर फैसले लेते समय वह अपनी स्वाभाविक समझ पर भरोसा करते हैं।
राजस्थान रॉयल्स ने आठ विकेट पर 205 रन का स्कोर खड़ा किया था और फिर मुंबई इंडियंस को नौ विकेट पर 175 रन पर रोककर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। इस प्रक्रिया में उन्होंने पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया।
बतौर कप्तान इस सीजन में कई साहसी फैसले लिए: पराग
पोस्टमैच प्रजेंटेशन में रियान पराग ने कहा, 'मैंने इस सत्र में कई साहसी फैसले लिए हैं। मुझे इसी तरह कप्तानी करना पसंद है। मुझे लगा कि सिर्फ जोफ्रा आर्चर ही हार्दिक को आउट कर सकते हैं, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। मैदान पर तुरंत फैसले लेते समय मैं आंकड़ों के बजाय हमेशा अपनी स्वाभाविक समझ पर भरोसा करता हूं।'
पराग की रणनीतिक चालें कामयाब रहीं। आर्चर को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा गया, जहां उन्होंने 15 गेंदों में 32 रन बनाए। बाद में गेंदबाजी करते हुए आर्चर 17 रन देकर तीन विकेट लिए, जिसमें रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या के विकेट भी शामिल थे।
पराग ने कहा, 'जब चीजें योजना के मुताबिक होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हम जीत गए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें सुधार करने की जरूरत है।'
उन्होंने कहा, 'मैं चाहता था कि जो बल्लेबाज क्रीज पर जम चुका है, वह ज्यादा देर तक खेले। हमें रनों की जरूरत थी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि दो बल्लेबाज एक-एक रन बनाकर खेलें। इसलिए हमने जडेजा को भेजा। हम उनसे 20 रन की तेज पारी चाहते थे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया।'
संगकारा ने RR के गेंदबाजों की तारीफ की
राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा ने दबाव भरे पलों में संयम बनाए रखने के लिए गेंदबाजों की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'पिछले टाइम-आउट के दौरान, हमारी बातचीत का मुख्य मुद्दा यही था कि हम अपनी योजनाओं पर टिके रहें और अपना संयम नहीं खोएं। सभी गेंदबाजों ने शानदार काम किया।'
संगकारा ने आर्चर को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजने के फैसले के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, ‘यह हमेशा एक तरह का अंदाजा ही होता है। जब यह काम कर जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम जानते हैं कि जोफ्रा बल्ले से क्या कर सकते हैं। हम चाहते थे कि वह मैदान पर जाएं और थोड़ा जोखिम लें। वह हर मैच में ऐसे ही रहे हैं। टीम के लिए पूरी तरह से समर्पित, सबकी मदद करते हैं। शुरुआत से ही वह टीम की अगुवाई कर रहे हैं।’
संगकारा ने युवा स्पिनर यश राज पुंजा (44 रन देकर दो विकेट) की भी तारीफ की, जिन्होंने अनुभवी बल्लेबाजों के सामने शांत रहकर गेंदबाजी की।
जोफ्रा आर्चर चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच
तेज गेंदबाज आर्चर को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, उन्होंने कहा कि अनुशासित लाइन और लेंथ पर टिके रहने और तेज गति से गेंदबाजी करने का उन्हें फायदा मिला।
उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा सत्र है। जब भी मैं गेंद हाथ में लेता हूं, तो मेरा मकसद सही जगहों पर गेंद डालना होता है। हर बार इसका इनाम नहीं मिलता, लेकिन खुशी है कि आज एक अहम दिन पर मुझे इसका फल मिला।'
कप्तान हार्दिक पांड्या ने बताया कहां हुई MI से चूक
वहीं मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या को लगा कि उनकी टीम ने विपक्षी टीम को 10-15 रन ज्यादा बनाने का मौका दे दिया।
उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमने 10-15 रन ज्यादा दे दिए। यह लक्ष्य हासिल करने लायक था, बस पावरप्ले में हमने बहुत सारे विकेट गंवा दिए।'
उन्होंने कहा, 'जब मैं बल्लेबाजी करने गया, तो लगा कि गेंद बल्ले पर अच्छे से आ रही है। दोनों पारियों में पिच का मिजाज एक जैसा ही था। बस अपना संतुलन बनाए रखना था और अच्छे क्रिकेट शॉट्स खेलने थे।'
(भाषा से इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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