CSK को IPL में सबसे ज्यादा बार हराने वाली संयुक्त रूप से दूसरी टीम बनी RR, पहले नंबर पर कौन? RCB भी टॉप-5 में
आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे ज्यादा बार हराने वाली संयुक्त रूप से दूसरी टीम राजस्थान रॉयल्स है। क्या आप जानते हैं लिस्ट में पहले नंबर पर कौन सी टीम है। टॉप-5 में आरसीबी का भी नाम है। पूरी रिपोर्ट में जानिए सीएसके को सबसे ज्यादा किन टीमों ने हराया।
सोमवार को गुवाहटी के बारसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का तीसरा मैच खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को बुरी तरह से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो सही साबित हुआ और सीएसके की पूरी टीम 127 रनों के मामूली से स्कोर पर सिमट गई। 128 रनों के लक्ष्य को राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी के 15 गेंदों में तूफानी शतक की बदौलत 12.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। इस शानदार जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स सीएसके को सबसे ज्यादा बार हराने वाली संयुक्त रूप से दूसरी टीम बन गई है। इस सूची में पहले नंबर पर मुंबई इंडियंस है। टॉप-5 में आरसीबी का भी नाम शामिल है।
आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे ज्यादा बार हराने का कारनामा मुंबई इंडियंस ने किया है। मुंबई की टीम ने येलो आर्मी को अब तक कुल 21 बार शिकस्त दी है। सूची में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। इन दोनों टीमों ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 16-16 बार शिकस्त दी है। सूची में तीसरे नंबर पर अपने स्टारडम और फैन बेस के लिए जानी जाने वाली डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी का नाम है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने चेन्नई सुपर किंग्स को अब तक आईपीएल के इतिहास में कुल 17 बार शिकस्त दी है। सूची में चौथे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स है, जिसने महेंद्र सिंह धोनी के स्टारडम वाली टीम को 12 मरतबा पटखनी दी है। इस लिस्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स पांचवें स्थान पर है। तीन बार की चैंपियन टीम ने पीली जर्सी वाली सीएसके की टीम को 11 बार शिकस्त दी है।
आईपीएल में सीएसके को सबसे ज्यादा बार हराने वाली टीमें
- मुंबई इंडियंस- 21 बार
2. पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स- 16-16 बार
3. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू-13 बार
4. दिल्ली कैपिटल्स-12 बार
5. कोलकाता नाइट राइडर्स-11 बार
बता दें कि आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत खराब प्रदर्शन किया था और वह पॉइंट्स टेबल पर 10वें नंबर पर फिनिश हुई थी। उन्होंने अपना खराब प्रदर्शन 2026 के आईपीएल सीजन में भी जारी रखा है और उसी से शुरुआत की है। धाकड़ बल्लेबाजों से भरी चेन्नई सुपर किंग्स का अपने पहले ही मैच में जब दूसरी टीमें 200 से अधिक का स्कोर बना रही हों, 127 पर सिमट जाना चिंता का सबब होना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी चोट के कारण टीम का हिस्सा नहीं हैं, हालांकि, संजू सैसमन और गायकवाड़ ने भी कुछ खास प्रभाव नहीं डाला है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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