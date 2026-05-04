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रोहित-रिकेल्टन ने मिलकर लगा दी लखनऊ की लंका, मुंबई इंडियंस की जीत में लगाए चार चांद

May 04, 2026 11:22 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन ने मिलकर लखनऊ सुपर जायंट्स की लंका लगा दी। मुंबई इंडियंस के लिए रोहित और रिकेल्टन ने मैच को आसान बना दिया। दोनों के बीच 148 रनों की दमदार साझेदारी हुई।

रोहित-रिकेल्टन ने मिलकर लगा दी लखनऊ की लंका, मुंबई इंडियंस की जीत में लगाए चार चांद

मुंबई इंडियंस ने जब 228 रन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बोर्ड पर लगवा लिए थे, तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस के लिए इस मैच को जीतना आसान नहीं होगा। हालांकि, एमआई के ओपनर रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन ने मिलकर लखनऊ सुपर जायंट्स की लंका लगा दी। दोनों ने मुंबई इंडियंस की जीत को बेहद आसान कर दिया। हालांकि, रोहित और रिकेल्टन मैच को फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन जब वे आउट हुए थे तो मुंबई की जीत वहां से सुनिश्चित लग रही थी।

रोहित शर्मा और रिकेल्टन ने मिलकर पहले विकेट के लिए 143 रन जोड़े। मुंबई इंडियंस के इतिहास की पांचवीं सबसे बड़ी साझेदारी है। रियान रिकेल्टन शतक की ओर बढ़ रहे थे, तभी मोहसिन खान ने उनको 83 रनों के निजी स्कोर पर चलता किया। रिकेल्टन ने 32 गेंदों में 6 चौके और 8 छक्कों की मदद से 83 रन बनाए। इस दौरान 259.38 का उनका स्ट्राइक रेट था। वहीं, रोहित शर्मा ने 44 गेंदों में 6 चौके और 7 छक्कों की मदद से 84 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 190.91 का था। उनको एम सिद्धार्थ ने आउट किया।

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हिटमैन रोहित शर्मा जब आउट हुए तो मुंबई इंडियंस का स्कोर 14 ओवर के बाद 117/2 था। इसके बाद 6 ओवर में जीत के लिए मुंबई इंडियंस को 52 रन बनाने थे, जो कि टी20 क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से बहुत कम स्कोर है। मुंबई इंडियंस को तीसरा झटका जरूर तिलक वर्मा के रूप में लगा, जबकि सूर्यकुमार यादव भी मैच फिनिश करने के चक्कर में आउट हो गए। विल जैक्स और नमन धीर ने मैच को फिनिश कर दिया। एमआई ने 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 229 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया। एम सिद्धार्थ को दो विकेट जरूर मिले, लेकिन देरी से उनको विकेट मिले। ऐसे में लखनऊ की टीम दबाव नहीं बना सकी। मुंबई की ये इस सीजन तीसरी जीत है। टीम सात मुकाबले अब तक हार चुकी है।

लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उनके लिए 21 गेंदों में 63 रन निकोलस पूरन ने बनाए, जबकि 25 गेंदों में 44 रन मिचेल मार्श ने बनाए। 25 गेंदों में 31 रनों की पारी एडेन मार्करम ने खेली, जबकि 31 गेंदों में 40 रन हिम्मत सिंह ने बनाए। कोर्बिन बोस ने 2 विकेट एमआई के लिए निकाले। गजनफर, विल जैक्स और रघु शर्मा को एक-एक सफलता मिली। स्ट्राइक रेट आखिरी के चार बल्लेबाजों का अच्छा नहीं था, जिसके बारे में लखनऊ की टीम सोचेगी जरूर, क्योंकि लखनऊ को सीजन की सातवीं हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल पर कोई असर नहीं पड़ा है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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