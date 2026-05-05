रोहित शर्मा, रियान रिकेल्टन या निकोलस पूरन…MI vs LSG मैच में कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच?

लखनऊ सुपर जाएंट्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला जीता। 229 के टारगेट का पीछा करते हुए रियान रिकेल्टन ने 83 तो रोहित शर्मा ने 84 रनों की पारी खेल टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

MI vs LSG आईपीएल 2026 के 47वें मैच में रनों की खूब बौछार हुई। दोनों टीमों ने मिलकर 450 से अधिक रन बनाए। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 228 रन बोर्ड पर लगाए। एलएसजी को इस स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निकोलस पूरन ने अदा की। पूरन ने 21 गेंदों पर 1 चौके और 8 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 63 रनों की धुआंधार पारी खेली। हालांकि उनकी इस पारी पर पानी रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की जोड़ी ने फेरा। 229 के टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस के इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 143 रनों की साझेदारी कर एलएसजी को बैकफुट पर धकेल दिया। रिकेल्टन ने 83 तो रोहित शर्मा ने 84 रनों की पारी खेली। यही तीनों MI vs LSG मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के दावेदार थे।

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1 रन कम बनाने के बावजूद रियान रिकेल्टन को क्यों मिला प्लेयर ऑफ द मैच? LSG की हार के साथ निकोलस पूरन प्लेयर ऑफ द मैच की दौड़ से बाहर हो गए। अकसर यह अवॉर्ड जीतने वाली टीम के ही किसी खिलाड़ी को दिया जाता है। बहुत कम बार ही ऐसा होता है कि किसी टीम के हारने के बावजूद उनके खिलाड़ी को ‘एक्सट्रा ऑर्डिनेरी परफॉर्मेंस’ के लिए यह अवॉर्ड दिया जाता है।

ऐसे में रेस में रियान रिकेल्टन और रोहित शर्मा ही बचे थे। MI vs LSG मैच में रोहित शर्मा को नहीं बल्कि रियान रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया, जबकि हिटमैन ने उनसे एक रन ज्यादा बनाया था।

रोहित शर्मा ने 44 गेंदों पर 6 चौकों और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 84 रनों की पारी खेली थी। वहीं रियान रिकेल्टन ने 32 गेंदों पर 6 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 83 रन बनाए थे।

रियान रिकेल्टन की पारी का इंपैक्ट अधिक होने की वजह से MI vs LSG मैच में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

रिकेल्टन ने 83 रनों की पारी 259.38 के स्ट्राइक रेट से खेली थी, वहीं रोहित शर्मा ने 84 रन 190.91 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे।