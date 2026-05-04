मुंबई इंडियंस का कप्तान बदला, रोहित शर्मा की वापसी; ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन?
IPL 2026 MI vs LSG Playing XI: मुंबई इंडियंस का कप्तान बदला गया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट नहीं हैं। रोहित शर्मा की वापसी हो गई है। अब दोनों की प्लेइंग इलेवन के बारे में जान लीजिए।
IPL 2026 MI vs LSG Playing XI: लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस का अपना कप्तान बदलना पड़ा है। आईपीएल 2026 के इस मुकाबले में एमआई को इसलिए कप्तान बदलना पड़ा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट नहीं हैं। इसके अलावा ओपनर रोहित शर्मा की वापसी हो गई है। मुंबई इंडियंस की कप्तानी इस मैच में सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं। अब दोनों की प्लेइंग इलेवन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि एक डेब्यू भी एलएसजी की ओर से देखने को मिला है। इस मुकाबले में एमआई की टीम के स्टैंड इन कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यही कारण है कि रोहित शर्मा प्लेइंग इलेवन में नहीं हैं। वे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल है, जो बाद में बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे।
मुंबई इंडियंस की टीम में दो बदलाव देखने को मिले हैं। ट्रेंट बोल्ट को बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह कोर्बिन बोश को टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या की जगह रोहित शर्मा की वापसी हो गई है, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं, जो इस सीजन दूसरी बार एमआई की कप्तानी के लिए उतरे हैं। सूर्या ने टॉस के दौरान खुद इस बात की जानकारी दी है कि वह बीमार हैं। एमआई ने बताया है कि हार्दिक पांड्या पीठ में ऐंठन के कारण मैच से बाहर हैं, इसलिए आज के मैच के लिए सूर्यकुमार यादव कप्तान होंगे।
मुंबई इंडियंस की प्लेइंग XI: रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर और रघु शर्मा
मुंबई इंडियंस इम्पैक्ट सब्स: रोहित शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट
लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, आवेश खान और प्रिंस यादव
लखनऊ सुपर जायंट्स इम्पैक्ट सब्स: मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, मयंक यादव, शाहबाज अहमद, अब्दुल समद
लखनऊ की टीम में तीन बदलाव देखने को मिले हैं। मुकुल चौधरी को बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह अक्षत रघुवंशी को मौका दिया गया है। इसके अलावा जोश इंग्लिश को प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई है। आवेश खान भी प्लेइंग इलेवन में आ गए हैं।
एलएसजी के लिए इंग्लिस का डेब्यू
लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक डेब्यू भी सोमवार 4 मई को देखने को मिला। एलएसजी के लिए मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2026 में पहला मैच जोश इंग्लिस खेलने उतरे। आईपीएल में वे पहले ही डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते एलएसजी के लिए वे देर से जुड़े। अब सीधे प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जा रहे हैं। मिचेल मार्श ने उनको एलएसजी की डेब्यू कैप थमाई।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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