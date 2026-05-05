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रोहित शर्मा इतिहास रचने की दहलीज पर, तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड; नंबर-1 बनने के लिए क्या करना होगा?

May 05, 2026 08:59 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रोहित शर्मा ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ 84 रनों की शानदार पारी खेल विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब उनकी नजरें नंबर-1 बनने पर है। यह रिकॉर्ड है टीम की जीत में सबसे ज्यादा बार टॉप स्कोरर बनने का।

रोहित शर्मा इतिहास रचने की दहलीज पर, तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड; नंबर-1 बनने के लिए क्या करना होगा?

चोट के बाद मुंबई इंडियंस के स्टार प्लेयर रोहित शर्मा की क्या वापसी रही। लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ 229 रनों के मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने 84 रनों की तूफानी पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। उन्होंने पहले विकेट के लिए रियान रिकेल्टन के साथ 143 रनों की साझेदारी भी कि जिससे एमआई ने एलएसजी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इसी के साथ हिटमैन ने विराट कोहली का भी बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा।

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विराट कोहली से आगे निकले रोहित शर्मा

यह रिकॉर्ड है आईपीएल के इतिहास में टीम की जीत में एक पारी में सबसे ज्यादा बार हाईएस्ट स्कोर बनाने का। रोहित शर्मा एलएसजी के खिलाफ 84 रनों के साथ मुंबई इंडियंस के हाईएस्ट स्कोरर रहे। रिटान रिकेल्टन ने 83 रनों की पारी खेली थी, वहीं पूरन ने ताबड़तोड़ 62 रन बनाए थे।

रोहित शर्मा के आईपीएल करियर का यह 35वां मौका है, जब टीम की जीत में वह हाईएस्ट स्कोरर रहे। वहीं विराट कोहली ने आरसीबी के लिए यह कारनामा 34 बार किया था।

रोहित शर्मा फिलहाल इस लिस्ट में संयुक्त रूप से नंबर-1 पर है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर भी 35 बार इस कारनामे को कर पहले पायदान पर हैं।

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रोहित शर्मा को अगर डेविड वॉर्नर को पछाड़ना है तो एक बार ओर टीम की जीत में हाईएस्ट स्कोरर बनना होगा।

बता दें, इस लिस्ट में शुभमन गिल, शिखर धवन, गौतम गंभीर, एबी डी विलियर्स और क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी भी हैं।

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IPL इतिहास में जीत में सबसे ज्यादा टॉप स्कोर

35: रोहित शर्मा

35: डेविड वॉर्नर

34: विराट कोहली

29: शुभमन गिल

28: शिखर धवन

27: गौतम गंभीर

25: एबी डी विलियर्स/क्रिस गेल

MI vs LSG मैच हाइलाइट्स

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी लखनऊ सुपर जाएंट्स ने निकोलस पूरन की धमाकेदार पारी के दम पर 228 रन बोर्ड पर लगाए। पूरन ने 21 गेंदों पर 63 रन बनाए, वहीं मार्श ने 44 रनों का योगदान दिया। इस स्कोर का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की जोड़ी ने शानदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 143 रन जोड़े। रिकेल्टन ने 83 तो रोहित शर्मा ने 84 रन बनाए। नमन धीर ने 12 गेंदों पर नाबाद 23 और विल जैक्स ने 4 गेंदों पर नाबाद 10 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। मुंबई ने 8 गेंदें और 6 विकेट रहते यह मैच जीता।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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