रोहित शर्मा के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, IPL सीजन में दूसरी बार फ्लॉप शो; 300 रन भी नहीं बना पाए
रोहित शर्मा का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। रोहित नौ मैचों में सिर्फ 283 रन ही बना पाए। रोहित आईपीएल में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं।
मुंबई इंडियंस के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा आईपीएल 2026 में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। रोहित का आईपीएल में रन के मामले में दूसरा सबसे खराब सीजन रहा है। जारी सीजन में रोहित ने दो अर्धशतक लगाए हैं। रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में रोहित का बल्ला नहीं चला। अंतिम लीग मुकाबले में रोहित खाता नहीं खोल सके और जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। इसके साथ ही आईपीएल के इतिहास में रोहित ने सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
रोहित का दूसरा सबसे खराब सीजन
रोहित आईपीएल 2026 में सिर्फ 9 मैच खेल पाए। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण वह 5 मैचों से बाहर रहे थे। हालांकि वापसी पर वह बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हुए दिखे थे। रोहित ने 9 मैचों में 283 रन बनाए। उन्होंने जारी सीजन में दो अर्धशतक लगाए। रोहित ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उन्होंने 44 गेंद में 84 रन बनाए थे। हालांकि अन्य मैचों में रोहित का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। उनका ये सीजन आईपीएल में दूसरी बार सबसे कम रनों वाला रहा है। इससे पहले 2022 में रोहित 14 मैचों में 268 रन ही बना पाए थे। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित 12 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बल्लेबाजी करते समय हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आने के कारण बाहर हो गए थे और इसके बाद पांच मैचों में नहीं खेल पाए थे। रोहित शर्मा का सबसे अच्छा सीजन 2013 में आया था। उस सीजन उन्होंने 19 मैचों में 538 रन बनाए थे।
रोहित ने मैक्सवेल के रिकॉर्ड की बराबरी की
ग्लेन मैक्सवेल के बाद अब रोहित आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल के रिकॉर्ड की बराबरी की। मैक्सवेल और रोहित 19-19 बार आईपीएल में बिना खाता खोले आउट हुए हैं। दिनेश कार्तिक 18 बार खाता नहीं खोल सके हैं। सुनील नरेन ने 18 और पीयूष ने 16 बार जीरो बनाए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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