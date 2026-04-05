रोहित शर्मा ने IPL में लगाया स्पेशल शतक, 'हिटमैन' के अलावा सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा
रोहित शर्मा साल 2008 से ही इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेल रहे हैं। उन्होंने अब एक स्पेशल शतक कंप्लीट किया है। 'हिटमैन' से आगे लिस्ट में सिर्फ स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं।
'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा आईपीएल 2026 में अच्छे टच में दिखे हैं। वह शुरुआती दो मैचों में 113 रन जोड़ चुके हैं। मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा रोहित ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ 38 गेंदों में 78 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें छह चौके और इतने ही सिक्स हैं। उन्होंने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के विरुद्ध 26 गेंदों में पांच चौकों और एक सिक्स की बदौलत 35 रन बटोरे। 38 वर्षीय रोहित ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में इतिहास में एक स्पेशल शतक कंप्लीट कर लिया है। 'हिटमैन' से आगे लिस्ट में सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं।
ऐसा करने वाले दूसरे प्लेयर बने रोहित
दरअसल, रोहित आईपीएल में 100 बार 30 प्लस स्कोर का आंकड़ा छूने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। वह साल 2008 से ही आईपीएल में खेल रहे हैं, जब भारतीय लीग की शुरुआत हुई थी। उन्होंने डेक्कन चार्जर्स की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था। वह 2011 से मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 30 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड कोहली के नाम दर्ज है। उन्होंने 127 मर्तबा यह कारनामा अंजाम दिया है। टॉप 10 लिस्ट में आठ भारतीय क्रिकेटर हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने आईपीएल में 96 बार 30 प्लस स्कोर बनाया। वह अब आईपीएल में नहीं खेलते हैं।
आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 30+ स्कोर
127 - विराट कोहली
100 - रोहित शर्मा
96 - डेविड वॉर्नर
95 - शिखर धवन
77 - सुरेश रैना
72 - अजिंक्य रहाणे
72 - रॉबिन उथप्पा
68 - एमएस धोनी
68 - फाफ डुप्लेसी
दिल्ली के हाथों मुंबई को मिली हार
केकेआर के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज करने वाली मुंबई टीम को दिल्ली के हाथों इतने ही विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मुंबई को छह विकेट पर 162 रन पर रोकने के बाद दिल्ली ने 18.1 ओवर में चार विकेट पर 164 रन बनाए। मुकेश कुमार और कप्तान अक्षर पटेल की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद समीर रिजवी (90) ने आईपीएल करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। मुकेश कुमार ने तीन ओवर में 26 रन देकर दो विकेट लिए। उन्हें अक्षर (22 रन पर एक विकेट), लुंगी एनगिडी (34 रन पर एक विकेट), विपराज निगम (24 रन पर एक विकेट) और टी. नटराजन (24 रन पर एक विकेट) का अच्छा साथ मिला। वहीं, रिजवी ने 51 गेंदों की पारी में सात चौके और सात छक्के लगाए। उन्होंने लखनऊ के खिलाफ (47 गेंदों में नाबाद 70) भी मैच जिताऊ पारी खेली थी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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