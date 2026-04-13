रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, मुंबई इंडियंस के लिए किया ऐसा कारनामा जो अब तक कोई नहीं कर पाया
आईपीएल 2026 में रविवार को डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हो गए। इसके बाद भी उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया जो इससे पहले मुंबई इंडियंस का कोई भी बल्लेबाज नहीं किया था। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं।
आईपीएल 2026 में रविवार को डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हो गए। इसके बाद भी उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया जो इससे पहले मुंबई इंडियंस का कोई भी बल्लेबाज नहीं किया था। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। मैच में आरसीबी ने 18 रन से जीत हासिल की। एमआई की ये लगातार तीसरी हार थी।
रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 240 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। शीर्ष क्रम के तीनों बल्लेबाजों फिल सॉल्ट, विराट कोहली और रजत पाटीदार ने अर्धशतक जड़े।
आरसीबी के सामने नहीं टिकी मुंबई इंडियंस
241 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि पावर प्ले के दौरान हिटमैन हैमस्ट्रिंग की वजह से काफी दर्द में दिखे। दर्द के बावजूद वह कुछ गेंद खेले लेकिन जब टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 57 रन था, तब रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हो गए। यह मुंबई इंडियंस के लिए तगड़ा झटका था क्योंकि हिटमैन लय में नजर आ रहे थे। वह 13 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन बना चुके थे।
रोहित शर्मा के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आए। कुछ देर बाद रियान रिकल्टन 72 के टीम स्कोर पर आउट हो गए। 2 रन ही जुड़े थे कि 74 के टीम स्कोर पर तिलक वर्मा के रूप में दूसरा विकेट गिर गया। उसके बाद मुंबई इंडियंस की पारी लड़खड़ा गई। इम्पैक्ट प्लेयर शरफेन रदरफोर्ड ने जरूर 31 गेंदों में 71 रन की नाबाद पारी खेली लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट इतना बढ़ चुका था कि उनकी तूफानी पारी भी मुंबई इंडियंस को जीत नहीं दिला सकी।
रोहित शर्मा ने रचा इतिहास
मैच के दौरान रोहित शर्मा ने इतिहास रचा और मुंबई इंडियंस के लिए 6000 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज बने। मैच में इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्हें 6 रन की दरकार थी। जैकब डफी की गेंद पर छक्का जड़कर रोहित शर्मा ने ये उपलब्धि हासिल की। अब मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा के नाम आईपीएल में 231 मैचों में 6013 रन हैं, जिनमें 40 हाफ-सेंचुरी और 2 सेंचुरी शामिल हैं। उनके बाद मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सूर्यकुमार यादव दूसरे नंबर पर हैं लेकिन वह हिटमैन से बहुत पीछे हैं। सूर्या के नाम मुंबई इंडियंस के अब तक 3809 रन हैं।
वैसे रोहित शर्मा के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 7 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने आईपीएल के शुरुआती 3 सीजन डेक्कन चार्जर्स के साथ खेले थे और 2011 में वह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने। तब से वह एमआई की तरफ से ही खेले हैं। आईपीएल में रोहित शर्मा ने अब तक कुल 276 मैच में 7183 रन बनाए हैं। इनमें 48 अर्धशतक और 2 शतक शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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