रोहित शर्मा और विराट कोहली तो जैसे फरारी चला रहे हैं; आकाश चोपड़ा ने क्यों कहा?
पूर्व क्रिकेटर और जियोस्टार एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा जैसे दोनों फरारी कार चला रहे हैं। उन्होंने आईपीएल 2024 से दोनों दिग्गजों के गियर बदलने का जिक्र करते हुए ये बात कही।
पूर्व क्रिकेटर और जियोस्टार एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा है कि ऐसा लग रहा जैसे दोनों फरारी कार चला रहे हैं। पिछले दो आईपीएल सीजन से इन दोनों दिग्गजों के रुख में आए बदलाव का जिक्र करते हुए चोपड़ा ने कहा कि 2024 से ही दोनों 152 के स्ट्राइक रेट से रन ठोक रहे हैं। वहीं एक अन्य जियोस्टार एक्सपर्ट और महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने कहा है कि आईपीएल में बल्लेबाजों के लिए दिग्वेश राठी की गेंदों को खेलना आसान नहीं रहने वाला।
'2024 से रोहित और कोहली ने खुद को बदल दिया है'
जियोस्टार की 'चैंपियंस वाली कॉमेंट्री' पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के बदले अंदाज की बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा, ‘दोनों ने किस तरह गियर बदला है वो देखिए। 2020 से 2023 तक आईपीएल में कोहली और रोहित के स्ट्राइक रेट (क्रमशः) 126 और 127 थे, थोड़ा धीमा लेकिन 2024 के बाद दोनों ने खुद को बदल लिया है। वे 152 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। यह तकरीबन ऐसा लगता है कि जैसे अब दोनों फरारी चला रहे हों।’
IPL 2026 में अब तक रोहित, कोहली का प्रदर्शन
आरसीबी के दिग्गज विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में अब तक 4 मैचों में 59.67 की औसत से 179 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 162.73 का रहा है। वहीं, मुंबई इंडियंस के दिग्गज रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए अब तक 4 मैचों में 45.67 की औसत से 137 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 165.06 का रहा है।
अनिल कुंबले ने बताया क्यों दिग्वेश राठी की गेंद समझना मुश्किल
'चैंपियंस वाली कॉमेंट्री' पर ही जियोस्टार एक्सपर्ट अनिल कुंबले ने बताया कि क्यों बल्लेबाजों के लिए दिग्वेश राठी को पकड़ पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा, ‘एक लेग-स्पिन डिलिवरी जो बल्लेबाज से दूर जा रही हो और उसी क्रम में एक गुगली गेंद के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होता। इसलिए पढ़ पाना आसान नहीं है। उसकी गेंद पर ग्रिप लगभग एक जैसी बनी रहती है। उसका अंगूठा एक किनारे होता है और तर्जनी उंगली सीम के ऊपर होती है और बीच वाली उंगली मुड़ी होती है। वह अपनी अंदर आती गेंदों के लिए अपनी तर्जनी को बस थोड़ा अलग पोजिशन में रखता है, यह गुगली होती है। लेकिन इसे पकड़ना आसान नहीं है। उसकी गति भी बहुत अच्छी है, इसलिए अगर आप उसकी लेंथ को सही-सही पकड़ भी लिए तो भी आउट होने का चांस ज्यादा है।’
अनिल कुंबले ने युवा और उभरते हुए स्पिन गेंदबाजों के लिए सलाह दी कि वे शुरुआत में रबर या टेनिस की गेंद से भी स्पिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
स्पिनर बनने का सपना देखने वालों को कुंबले ने दी क्या सलाह?
कुबले ने कहा, 'आप निश्चित तौर पर गेंद को स्पिन कराने की प्रैक्टिस रबर या टेनिस बॉल से कर सकते हैं क्योंकि आपको कैरम बॉल फेंकने के लिए गेंद को थोड़ा स्क्वीज करने की जरूरत होगी। इसलिए अगर आप वहां से शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले टर्न हासिल करने पर फोकस कीजिए और उसके बाद अधिक से अधिक गेंदबाजी करके कंट्रोल पर काम कीजिए। उसके बाद आप क्रिकेट बॉल पर मूव कर सकते हैं। तब आप अपने कौशल का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि गेंद को कैसे टाइट पकड़ना है, ये सीखना और अपनी उंगलियों को स्पिन के लिहाज से पर्याप्त मजबूत बनाना महत्वपूर्ण है। ये सीखने के बाद आप ट्राई कीजिए और उसे परफेक्ट बनाइए।'
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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