रोहित शर्मा ने मुझे खुलकर खेलने दिया; मुंबई इंडियंस में वापसी से शार्दुल ठाकुर का जोश हाई

संक्षेप: आईपीएल 2026 से पहले लखनऊ सुपर जाइंट्स से मुंबई इंडियंस में दो करोड़ रुपये में ट्रेड किए गए भारतीय तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर का कहना है कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें खुलकर खेलने की स्वीकृति दी थी।

इसी साल इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 34 साल के तेज गेंदबाज शार्दुल मुंबई इंडियन्स में पुराने अच्छे दिनों को फिर से जीने की उम्मीद कर रहे हैं।

रोहित के साथ फिर जुड़ने वाले शारदुल ने कहा, ‘अभी और पता चलेगा जब साथ में बैठेंगे तो। काफी मस्ती होगी।’

उन्होंने कहा, ‘उन्होंने मुझे सहज महसूस कराया। उन्होंने मुझे उनके साथ खुलकर रहने दिया। उन्होंने मुझे खुलकर खेलने दिया। हम एक-दूसरे के साथ सहज हो गए और इसमें उनका बड़ा हाथ था।’

शार्दुल का मुंबई इंडियन्स में सफर सहायक खिलाड़ी के तौर पर शुरू हुआ था और उसके काफी समय बाद उन्हें आईपीएल अनुबंध मिला। उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम के शुरुआती अनुभव ने उनके करियर पर सकारात्मक असर डाला।

शार्दुल ने कहा, ‘मैं भाग्यशाली था कि मुझे अपने शुरुआती दिनों में ही ड्रेसिंग रूम का अनुभव मिला। मैं पहले से ही सीनियर खिलाड़ियों के सामने सहज महसूस कर रहा था। कहीं न कहीं मुंबई इंडियंस के शिविर के दौरान मेरे साथ जैसा व्यवहार किया गया, मुंबई इंडियन्स के उस छोटी सी पहल ने मुझे अपने करियर में आगे बढ़ने में बहुत मदद की।’