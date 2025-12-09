रोहित शर्मा ने मुझे खुलकर खेलने दिया; मुंबई इंडियंस में वापसी से शार्दुल ठाकुर का जोश हाई

Tue, Dec 09, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IPL 2025Rohit Sharma allowed me to play freely Shardul Thakur high on MI return ahead ipl 2026
संक्षेप:

आईपीएल 2026 से पहले लखनऊ सुपर जाइंट्स से मुंबई इंडियंस में दो करोड़ रुपये में ट्रेड किए गए भारतीय तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर का कहना है कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें खुलकर खेलने की स्वीकृति दी थी।

Dec 09, 2025 09:33 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
इसी साल इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 34 साल के तेज गेंदबाज शार्दुल मुंबई इंडियन्स में पुराने अच्छे दिनों को फिर से जीने की उम्मीद कर रहे हैं।

IPL 2025 News in Hindi - आईपीएल 2025 न्यूज़,आईपीएल समाचार

रोहित के साथ फिर जुड़ने वाले शारदुल ने कहा, ‘अभी और पता चलेगा जब साथ में बैठेंगे तो। काफी मस्ती होगी।’

उन्होंने कहा, ‘उन्होंने मुझे सहज महसूस कराया। उन्होंने मुझे उनके साथ खुलकर रहने दिया। उन्होंने मुझे खुलकर खेलने दिया। हम एक-दूसरे के साथ सहज हो गए और इसमें उनका बड़ा हाथ था।’

शार्दुल का मुंबई इंडियन्स में सफर सहायक खिलाड़ी के तौर पर शुरू हुआ था और उसके काफी समय बाद उन्हें आईपीएल अनुबंध मिला। उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम के शुरुआती अनुभव ने उनके करियर पर सकारात्मक असर डाला।

शार्दुल ने कहा, ‘मैं भाग्यशाली था कि मुझे अपने शुरुआती दिनों में ही ड्रेसिंग रूम का अनुभव मिला। मैं पहले से ही सीनियर खिलाड़ियों के सामने सहज महसूस कर रहा था। कहीं न कहीं मुंबई इंडियंस के शिविर के दौरान मेरे साथ जैसा व्यवहार किया गया, मुंबई इंडियन्स के उस छोटी सी पहल ने मुझे अपने करियर में आगे बढ़ने में बहुत मदद की।’

उन्होंने कहा, ‘मुझे अभ्यास मैच खेलने को मिले। मैंने नई गेंद से गेंदबाजी की जिससे मेरा मनोबल और आत्मविश्वास दूसरे स्तर पर पहुंच गया और मैं विकेट ले रहा था।’

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें

